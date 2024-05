El Córdoba CF gana al Algeciras y afronta sus últimas horas hacia el ascenso

El Córdoba CF ganó el último encuentro de la Liga regular 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación, en El Arcángel, ante el Algeciras con un gol tempranero de Antonio Casas. Pero era lo de menos. Tan poco importaba el resultado, que lo más curioso o lo que más llamaba la atención -además de escrutar cuáles serían los rivales en el camino final al ascenso- era el once de circunstancias que alineó Iván Ania. Se dejó atrás el asturiano, como estaba previsto, a los tres jugadores apercibidos -Carlos Marín, Kuki Zalazar y Alberto Toril- y al sancionado Christian Carracedo. También se quedaban fuera de la lista los lesionados José Manuel Calderón y José Antonio Martínez, mientras que hombres más que habituales en las alineaciones titulares de este Córdoba CF, jugadores que han sido pilares a lo largo de la notable temporada regular realizada por los blanquiverdes como Lapeña, Isma Ruiz, Adilson Mendes o Yussi Diarra, entre otros, disfrutaron de una jornada de relax, de descanso casi completo, a la espera de lo verdaderamente grande: el camino final hacia el ascenso. Y, como aperitivo, una buena noticia añadida: el debut en la temporada de un Adri Castellano al que miró un tuerto esta 2023-24 y que por fin pudo estrenarse con la elástica blanquiverde en competición oficial esta campaña en lo que debe ser un buen augurio para lo que viene.

Lo importante empieza en El Toralín

Porque lo importante para el Córdoba CF se inicia el próximo domingo, 2 de junio -probablemente-, en El Toralín. La Sociedad Deportiva Ponferradina será el primer rival del conjunto blanquiverde de los dos que deberá superar si pretende regresar al fútbol profesional después de un lustro de ausencia. Para el Córdoba CF, la actual es la segunda época más larga lejos de Segunda División en el último cuarto de siglo, de ahí la importancia que tiene este final de temporada para un club que vivió su peor temporada en casi 40 años no hace mucho, en aquella 2020-21 que finalizó dando con sus huesos en la cuarta categoría del fútbol español. Recuperada por la vía de urgencia la división de bronce y tras la traumática segunda vuelta de la pasada campaña 2022-23, por fin podrá el Córdoba CF disfrutar de unas semanas de ilusión tras cinco años de frustración. Cierto que sigue siendo la Primera Federación y después de muchas temporadas de Segunda División A, de disputa de eliminatorias de ascenso a Primera División e incluso de un ascenso a la primera categoría del fútbol español, el del 2014 -del que se cumple una década en un mes-, no es menos cierto que llevarse una alegría al paladar siempre es bienvenido, máxime cuando la temporada de este Córdoba CF de Iván Ania dejó, sobre todo en el trimestre largo de noviembre a febrero, más que buenas sensaciones en lo que a imagen y juego se refiere.

Kike Márquez, durante una jugada del encuentro entre el Córdoba CF y el Algeciras. / MANUEL MURILLO

Y no fue nada fácil. Este Córdoba CF se tuvo que sobreponer, entre otros contratiempos, a la citada lesión de Adri Castellano o al grave contratiempo de Dragisa Gudelj. El que estaba llamado y fue durante el primer trimestre principal pilar defensivo del Córdoba CF tuvo que dar un paso al lado tras su nuevo incidente cardiaco en Melilla, a inicios de diciembre, lo que obligó a cambiar los planes en la planta noble de El Arcángel para traer un central zurdo, José Antonio Martínez. Mientras eso ocurría y con las dificultades físicas que presentaba el onubense, Iván Ania «se inventó» un nuevo pilar defensivo en la figura de Matías Barboza, subido desde el filial y que transmitió en varios partidos una imagen sólida, impropia de un chaval de su edad, y justo cuando más lo necesitaba el conjunto blanquiverde.

Arranque dubitativo

Otra dificultad añadida para este Córdoba CF estuvo en el dubitativo arranque de Liga. Las tres derrotas sufridas en el primer mes de competición generaron no pocas dudas en la parroquia blanquiverde, dudas que se prolongaron durante un mes más, ya que a la derrota en Algeciras se sumó que en partidos como en Alcoy, en donde se ganó por 0-1, el juego y la imagen transmitida no era la más tranquilizadora.

Adri Castellano salta a El Arcángel en su estreno oficial esta temporada con el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Sin embargo, hubo un cambio a finales de octubre. La victoria casi sobre la bocina ante el Recreativo de Huelva, en El Arcángel y el punto sumado una semana después en La Rosaleda, ante un candidato al ascenso como el Málaga metieron al Córdoba CF en puestos de play off de ascenso por primera vez en la temporada e hizo ver a sus seguidores que era tan candidato a las posiciones de privilegio de la clasificación como el que más. Poseía el sexto presupuesto del Grupo 2 y tan sólo tenía que esperar a que alguno de los favoritos fallase. Lo hizo desde el inicio el Real Murcia, que fue el primero que abrió la puerta a ese hueco entre los elegidos. Pero la posición privilegiada final se la ganó el Córdoba CF a pulso.

El mejor momento de la temporada

El equipo de Iván Ania comenzó a acumular récords a partir de noviembre, fecha en la que empezó a mostrar su mejor cara y que se prolongó hasta febrero. Los buenos números, eso sí, se prolongaron hasta el final de Liga, pero sin poder alcanzar a un estratosférico (en juego y también en presupuesto) Castellón. El técnico asturiano insistió con su planteamiento de ataque, rápidas transiciones, abrir el campo al máximo con las subidas continuas de sus laterales -Albarrán y Calderón- y en explotar la diferencia que marcaban hombres, ciertamente, singulares. Álex Sala tuvo un inicio de temporada fulgurante y, posteriormente, dio paso a la consistencia de Isma Ruiz. Los movimientos entre líneas y verticalidad con llegada al área contraria de Yussi Diarra fueron aprovechados por un Córdoba CF que tenía en los costados su máxima virtud. La primera mitad de temporada de Christian Carracedo fue sobresaliente, mientras que en la izquierda, los regates de Simo fueron relevados poco después del inicio de campaña por un Adilson Mendes que firmó un trimestre estelar en lo que a juego y goles se refiere. Arriba, pese a una etapa de sequía llamativa, Antonio Casas aportó sus goles, que sobrepasaban la docena, mientras que Alberto Toril aportaba al equipo desde el juego, como apoyo fundamental para segundas jugadas y fijando centrales rivales. Finalmente, un hombre tan importante como Kike Márquez, por su influencia en el vestuario y en el terreno de juego, dio paso a mitad de temporada a un Kuki Zalazar que volvió a explotar en un equipo años después y lo hizo en el Córdoba CF, al que aportó juego entre líneas, asistencias y goles. En todo caso, el juego exterior de este Córdoba CF fue algo distintivo. Christian Carracedo y Adilson Mendes fueron figuras durante un trimestre largo, prácticamente, y los laterales desempeñaban un papel crucial: lo mismo dibujaban centros espectaculares para rematadores (sobre todo Albarrán), que se convertían en improvisados interiores, generando múltiples problemas a los adversarios por dentro o, incluso, se transformaban en sorprendentes goleadores, ya que ambos han aportado media docena de tantos a este Córdoba CF de Iván Ania, que logró convertir al conjunto blanquiverde en un claro equipo de autor.

Es protagonista Iván Ania de esta ilusión en el Córdoba CF, entre otros motivos, porque no ha ido sobrado de recursos, precisamente. Las sanciones en mitad de temporada (sobre todo las de los laterales) no afectaron al equipo. Tampoco la «crisis» mencionada con Dragisa Gudelj o la baja durante toda la temporada de Castellano. De hecho, el conjunto blanquiverde ha sido el sexto equipo con menos jugadores utilizados en el Grupo 2 de Primera Federación aunque, eso sí, los recursos utilizados por el asturiano han sido de nivel máximo en la categoría. O él ha logrado que den ese nivel, nunca se sabe.

A pocas horas del ascenso, un reto

Pero el reto para este Córdoba CF de Iván Ania será volver a transmitir el juego y la imagen de sus mejores momentos ya en la semifinal ante la Ponferradina, ante la que habrá 180 minutos de máxima tensión (o 210 si se jugara prórroga). Es obvio que en el último trimestre de Liga, el conjunto blanquiverde no fue el de finales del 2023 e inicios del 2024 y ese será, precisamente, el listón que deberá alcanzar -si no superar- para eliminar al equipo berciano, primero, y posteriormente al ganador de la eliminatoria entre el Barcelona Atlétic y el Ibiza. Le valdrá al Córdoba CF con igualar las eliminatorias, ya que el segundo puesto en Liga regular le otorga esa ventaja: no necesita ganar o no necesita ganar por más goles de los que pierda en la ida. En igualdad numérica habría una prórroga de 30 minutos y si persiste el mismo resultado, el Córdoba CF pasaría a la final por el ascenso o ascendería a Segunda División A.

Por lo tanto, el Córdoba CF se encuentra a seis o siete horas, a lo sumo -en caso de jugar prórroga en la semifinal y la final- de su vuelta al fútbol profesional. Nunca estuvo tan cerca de ello en el último lustro.

Ficha técnica

1-Córdoba CF: Lluis Tarrés, Carlos Albarrán, Carlos García, Adri Castellano, Iván Rodríguez, Recio, Álex Sala, Álvaro Leiva, Kike Márquez, Simo, Antonio Casas. Cambios: Diarra por Álex Sala (64’), Adilson Mendes por Antonio Casas (64’), Isma Ruiz por Recio (69’), Álex López por Kike Márquez (77’). Entrenador: Iván Ania. 0-Algeciras: Marcos Lavín, Roldán, Juan Rodríguez, Yac Diori, Santos, Diego Esteban, Borja Fernández, Montes, Zequi, Iván Turrillo, Javi López. Cambios: David Martín por Diego Esteban (69’), Admonio por Roldán (77’), Milosevic por Zequi (77’), Adrián Sardinero por Montes (77’), Mario Fernández por Javi López (88’). Entrenador: Lolo Escobar. Goles: 1-0 (2’) Antonio Casas. Árbitro: Domínguez Cervantes (C. Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Montes (40’), Antonio Casas (43’), Juan Rodríguez (89’). Incidencias: Jornada 38, última de Liga regular. El Arcángel. 7.040 espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo