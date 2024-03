Iván Ania y el Atlético Baleares: "El equipo tenía que haber ido al descanso con un marcador mucho más amplio"

Se resolvió con pegada, buenas sensaciones y oficio el Córdoba CF en el trámite frente al Atlético Baleares en El Arcángel (2-0), al que pasó por encima por galones y autoridad para sumar una nueva muesca a su racha positiva en este tramo de temporada, a la par que para seguir recortando puntos al dúo cabecero y, de paso, afianzar su holgada ponencia por el playoff esta campaña. No acabó ni de emplearse a fondo el bloque tutelado por Iván Ania, al que se le apreció una marcha más en fútbol y convicción respeto al bloque balearico. «El equipo tenía que haber ido al descanso con un marcador mucho más amplio, el partido solventado. El primer tiempo se vivió en su campo, con muchas llegadas. No fuimos capaces de hacer ese segundo gol», expresó el propio técnico blanquiverde a la conclusión del encuentro, valorando los tres puntos, aunque también marcando el camino para la mejoría.

Continúa la lucha

El habitual balance de Ania, de esta forma, no pudo quedar enmarcado en otros márgenes sino positivos, después de un pleito dominado prácticamente de pitido a pitido por sus pupilos, aunque con la cuenta pendiente de haber finiquitado antes la cita. «Después del descanso no fuimos capaces de salir bien al partido. Un centro de Rubén Rochina que por poco remata Campabadal en el segundo palo... Esa acción nos despertó. Reaccionamos, hicimos el segundo gol y pudimos hacer muchos más goles. Ante este tipo de rival, como también fue el Melilla, tienes que estar muy concentrado y darle mucho rigor», analizó.

El saldo del triunfo, además, también deja un rédito considerable de cara a la tabla clasificatoria, ahora con el Ibiza a tan solo dos puntos de distancia -no pudo pasar del empate en su cruce con el Algeciras- y las sensaciones al alza antes de uno de los cruces más trascendentales del año: la visita al Castellón en el Nuevo Castalia. «Es un partido en el que se va a ver la medida real de dónde estamos. Creo que hace un mes veíamos al Ibiza lejísimos, hoy estamos a dos puntos. Todos sabíamos que la segunda vuelta iba a ser muy difícil, sus números son muy difíciles de repetir. Tenemos que ir haciendo nuestro trabajo, partido a partido. Si eres capaz de ganar en Castellón va a ser un golpe sobre la mesa importante. El respeto en la categoría lo tenemos, si somos capaces de ganarles allí, ese respeto se va a convertir en algo más. Hay que preparar la semana, analizar bien al rival y llegar a Castellón con la sensación de que podemos ganar», manifestó ambicioso.

El mediocampo, diferencial

Los dos goles de la cita, por otra parte, acabaron con la firma de futbolistas de mediocampo, una plaza sobre la que el ovetense, satisfecho, destaca su calidad y polivalencia. «Nosotros planteábamos en nuestra cabeza un equipo replegado. Posiblemente, el jugador más capacitado para llevarla de un lado a otro es Álex Sala. Teníamos que girarlos. Eso él lo hace muy bien, en la primera parte le dio muchísimo ritmo al partido. Además de jugar de seis, también me gusta mucho de interior, de ocho... Youssouf Diarra tiene muchísimo trabajo, corte entre lateral y central. Isma Ruiz después de la lesión no está teniendo tantos minutos, lo que ha tenido está muy bien. José Recio, cuando lo utilizamos, siempre da muy buen nivel. Cualquiera que pongamos, el equipo no se va a resentir ni mucho menos, los que vengan van a ser capaces», apostilló.