Atlético Baleares-Córdoba CF: un choque con la autoestima por las nubes

Ninguno de ellos estuvo mejor en lo que va de temporada. Tanto el Atlético Baleares como el Córdoba CF atraviesan su momento de mayor lucidez, tanto en números como en sensaciones, en el grupo 2 de la Primera Federación. Se encuentran el domingo al mediodía en el Estadio Balear con la autoestima por las nubes, sintiendo que están en su momento y con el aliciente de poder terminar el año situados dentro de sus objetivos. Los blanquiverdes, atornillados a los puestos de play off; los isleños, fuera de las posiciones de descenso. Ninguno se fía en absoluto del oponente. Y hacen bien.

Un Córdoba sin freno

Las dinámicas del Córdoba CF y el Atlético Baleares son similares. Ambos tuvieron un mal comienzo -horrible en el caso de los mallorquines- y un presente pujante -brillante en el bando cordobés-. Ese ir de menos a más les ha llevado a una situación de efervescencia que ilusiona tanto a los equipos como a sus respectivos entornos. El examen será exigente para los de Iván Ania, que no están dispuestos a bajarse de la ola de positividad que han sabido crear en los últimos meses. Llevan cinco victorias consecutivas, un registro cuya relevancia va más allá de la satisfacción inmediata. En los tres años de existencia de la Primera Federación, todos los conjuntos que lograron enlazar más de cinco victorias terminaron ascendiendo de categoría.

Los de Ania solamente han perdido un partido desde finales de septiembre -en Algeciras, por 1-0- y han ganado siete de los últimos nueve, para una impactante recolecta de 23 puntos sobre 27 posibles. Esa racha les ha llevado a escalar hasta la tercera posición y empotrarse en un cuarteto cabecero que se apiña en cinco puntos: Castellón (37), Ibiza (37), Córdoba (32) y Málaga (32).

El crecimiento del Baleares

El inicio del Atlético Baleares fue pavoroso: solo dos puntos de los primeros 27 en juego. Un par de empates (en casa ante el Algeciras y en el campo del Intercity) y siete derrotas que metieron al equipo en lo que viene a ser una crisis clásica: era colista cuando cambió de entrenador. Juanma Barrero, que suplió a Tato García, tras la quinta jornada, tardó en dar con la tecla. Parece que lo ha logrado.

El 29 de octubre logró la formación balearica su primer triunfo: 1-0 ante el Melilla. Y aunque en la semana siguiente le dieron fuerte en Valdebebas, donde encajó un 5-0 ante el Real Madrid Castilla, entró en una línea de mejora constante. En los últimos cinco partidos fue capaz de ganar tres veces (Mérida, Recreativo Granada y Alcoyano, rivales directos), empató la semana pasada en el difícil feudo del Iberoamericano de San Fernando (1-1) y solamente fue batido por el líder Castellón (4-2). Si vencen al Córdoba podrían salir de la zona de descenso por primera vez en toda la temporada. Ganaron sus tres últimos compromisos en casa, donde han amarrado diez de los quince puntos que tienen.

¿Quién les factura los goles?

El gol tiene un nombre en el Atlético Baleares. Y al cordobesismo seguro que le suena. Es David Rodríguez. Sí, ese delantero que estuvo durante más de una década en la órbita del club blanquiverde durante la etapa en Segunda División y que, por lo que sea -ofertas superiores, fundamentalmente-, jamás terminó en El Arcángel pese a los reiterados intentos. Ahora, con 37 años, es el futbolista que más minutos de juego acumula con el Atlético Baleares y 6 goles tienen su rúbrica.

El ariete talaverano será el principal arma del Baleares, que cuenta también en la línea ofensiva dos un par de exblanquiverdes: uno, Xisco Jiménez, se convirtió en un icono en la segunda mitad de la pasada década; otro, Armando Shashoua, pasó desapercibido en los meses finales de la pasada temporada tras ser reclutado en el mercado invernal como cedido desde el Ibiza. El mallorquín, cuya imagen es recurrente cada vez que se observan las fotos del último ascenso a Primera en Las Palmas, apenas ha intervenido en la actual campaña. Solo 78 minutos repartidos en los siete partidos en los que salió a competir.

El británico Shashoua sí tiene más protagonismo, pero su concurso está en duda por lesión: ya faltó en la jornada pasada. Ha sido 13 veces titular y lleva un gol. "No estoy al cien por cien, pero ojalá pueda ayudar al equipo ante un rival muy bueno", declaró en La Jugada de Córdoba a propósito del partido ante el Córdoba CF, al que recuerda como "uno de los mejores sitios en los que he jugado" pese a que no fue muy utilizado por Germán Crespo ni por su sustituto, Manuel Mosquera. El reencuentro se produce en un momento de pujanza en su ex y en su actual equipo.