Un Córdoba CF con presencia del filial prepara la visita al Melilla

El Córdoba CF quiere mantener su buena línea y para ello solo existe una fórmula, e Iván Ania la conoce de buena mano: seguir trabajando. En esa línea discurrió la matinal de prácticas de este jueves en la Ciudad Deportiva para el bloque cordobés, que se ejercitó con la ausencia de los lesionados Adri Castellano -parcial, estuvo, pero no participó-, Alberto Toril y Álex Sala, aunque también con la fuerza de algunas de las piezas más efervescentes del filial, como Álex López, Pau Russo, Óscar Jiménez, Adrián Vázquez y Paco Fernández, quienes completaron la rutina del equipo con vistas al crucial encuentro a domicilio del próximo domingo en el Estadio Municipal Álvarez Claro, ante el colista del Grupo 2 de Primera Federación, el Melilla (12.00 horas, FEF TV).

Mal tiempo, más intensidad

Después de volver a la dinámica de entrenamientos el pasado miércoles, el grupo aumentó el ritmo e intensidad. El césped mojado del “campo pequeño” de la Ciudad Deportiva fue el escenario para el segundo ensayo de la semana, en el que la primera plantilla realizó circuitos con el esférico, prácticas de posesión y asociación, además de las primeras -más bien segundas- premisas del rival que espera para esta jornada, del que Iván Ania recela a pesar de su mala racha hasta la fecha -tan solo una victoria en 14 partidos-. El preparador blanquiverde alternó indicaciones entre lance y lance de la sesión, entonando a sus futbolistas en busca del cuarto triunfo consecutivo para el casillero,

Especialmente activos pudieron verse algunos integrantes del Córdoba CF B, precisamente, que acudieron en masa -hasta cinco- a la llamada del ovetense para completar la rutina del jueves, en la que el buen ambiente pese al mal tiempo fue la tónica general, máxime con la celebración del vigesimoctavo cumpleaños de Christian Carracedo, protagonista especial de la mañana y tripulante obligado del clásico “pasillo” de felicitación realizado por compañeros e integrantes del cuerpo técnico a cada aniversario.

🙌 Además, hoy soplan velas también en la primera plantilla 🎂



Nuestro "asistente" 👟 favorito 🤪 cumple 2⃣8⃣años 👏



¡Muchas felicidades, Christian! 🎉 pic.twitter.com/yMoWDalWid — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 30 de noviembre de 2023

Isma Ruiz a tono, Kuki al margen

Tras ejercitarse al margen en la primera parada del presente plan, del mismo modo, Isma Ruiz volvió al trabajo de campo sin molestias aparentes, siendo uno más en la dinámica y disipando las dudas sobre su situación pese a la ligera incertidumbre despertada en las últimas horas, después de ciertas molestias a raíz del desgaste en la cita ante el Antequera. Todo apunta a que la disposición del granadino no peligrará de cara al compromiso de este domingo en tierras melillense, para el que sí se antoja algo más compleja la de Kuki Zalazar, que trabaja en márgenes opuestos. El atacante hispano-uruguayo no pudo participar con el plantel por segundo día consecutivo, realizando ejercicios al margen y pendiente de evolución para determinar su disponibilidad -o no- en la jornada que se aproxima.

También estuvo presente en las instalaciones del Camino Carbonell el propio Adri Castellano, por otra parte, aunque sin ejercitarse, siguiendo desde fuera la sesión y todavía en pleno proceso de recuperación de su lesión en el recto anterior del muslo derecho -recortando fechas-, que lo mantiene fuera de la dinámica del equipo desde los primeros compases del pasado mes de septiembre. Con vistas a comenzar a intercalar trabajo parcial con sus compañeros en un futuro no muy lejano, a corto-medio plazo, así, el defensor cordobés busca seguir la línea táctica de Ania para que su adaptación después del extenso paso por la enfermería sea inmediata.