El Córdoba CF traza su último plan a domicilio ante el Ibiza sin Martínez

Pocos encuentros más atractivos, tanto por contexto, circunstancias de cara a la tabla como por protagonistas pueden configurarse en la recta final del calendario en el Grupo 2 de Primera Federación, en la que cada cita cobra incluso más trascendencia que la anterior. Bajo ese clima, estimulado incluso por cierta necesidad, llegan tanto el Córdoba CF como el Ibiza a la penúltima prueba de la temporada regular, con el segundo puesto como botín en liza y el terreno del rocoso Palladium Can Misses (sábado, 19.00 horas, FEF TV) como escenario para un pleito entre titanes. Atar la condición de cabeza de serie en la fase de ascenso a Segunda División, precisamente, es la gran obsesión de los de Iván Ania en la antesala del playoff, para el que se mantienen en preparación -aún con campeonato de por medio- durante estas fechas, incluido a lo largo de la matinal de este jueves.

Trabajo y normalidad

Y es que a partir de las 10.30 horas y manteniendo el progreso del equipo a estricta puerta cerrada, como viene siendo habitual, la plantilla blanquiverde desarrolló la penúltima parada de su plan de trabajo de esta semana, que culminará, a su vez, con la última salida a domicilio de la temporada regular. El terreno del “campo grande” de la Ciudad Deportiva fue la base de operaciones, donde salvando la ausencia de José Antonio Martínez, que sigue tocado tras el cruce con el Sanluqueño, más la lógica cautela todavía en torno al atacante Antonio Casas -sufrió un fuerte golpe en la visita a Granada, aunque ya se ejercita con relativa normalidad-, la rutina tuvo lugar sin demasiadas estridencias ni salidas del guion.

También en la línea acostumbrada, Iván Ania aprovechó la sesión del jueves para seguir introduciendo píldoras de información sobre el próximo rival: el cuadro pitiuso. No se fía el asturiano de un adversario camaleónico y toda una incógnita tras la llegada de Onésimo Sánchez a su banquillo -relevó a Fernández Romo-, desde la que dos resultados diferentes se han sucedido para los baleares, como asaltar un Castalia de fiesta tras el alirón del Castellón durante la pasada semana (1-3) y empatar sin goles ni brillo en el cruce a domicilio frente al Real Madrid Castilla (0-0) previamente.

La hoja de ruta de entrenamiento tampoco se desmarcó de la dibujada en cualquier otra semana liguera. En la misma sintonía se mantuvo el clásico buen ambiente e intensidad, perenne en el vestuario desde el arranque de la precampaña. De esta forma, los futbolistas comenzaron realizando un pequeño circuito de activación, gimnasio, seguido de ejercicios de combinación, rondos, trabajo táctico y simulacros de encuentro a campo reducido junto a situaciones de partido. Más de un gol se pudo apreciar a lo largo de práctica, más otro buen repertorio de atajadas de un enchufado Carlos Marín, que sigue a tono.

Ser el mejor visitante

Dentro de la lógica ambición de zanjar el debate por la segunda plaza este mismo fin de semana, que acabaría cerrándose unilateralmente con un empate o victoria blanquiverde, también existe un propósito claro de cara al cruce que se avecina: el Córdoba CF quiere terminar como el mejor visitante de Grupo 2.

En su mano, ciertamente, se encuentra la opción de adjudicarse ese cartel durante esta prueba final del calendario doméstico a domicilio, en la que aterriza con 35 puntos de balance a lo largo de las 18 citas que ha disputado más allá del calor de El Arcángel -donde tan solo suma tres más-, aunque todavía en paridad con un Castellón que también anda en disputa. Otros 35 puntos, así, firma la escuadra orellut, que este fin de semana igualmente dará por concluido su itinerario lejos de Castalia de la temporada, para empezar a foguearse en feudos de la categoría de plata durante el próximo curso. Con el Algeciras se miden los de Dick Schreuder, que, aún con todo, no dependen de sí mismos para despedirse como el mejor conjunto visitante.

A favor de la empresa cordobesista, de esta forma, parte el balance goleador actual, que si bien no contempla el goleaverage particular en esta parcela -recaería del mismo modo sobre los de Ania-, sí se ubica en márgenes ventajosos en clave andaluza. 31 goles en 18 salidas, con una media de 1,7 tantos por partido, son el aval blanquiverde en dicha instancia, más tan solo 19 dianas en contra que dan lugar a una ecuación destacadísima, con la friolera de 12 anotaciones de balance positivo actualmente, a falta del cruce en Can Misses. Más terrenal es la ponencia castellonense, que también registra una buena cuota de celebraciones de cara a puerta (26) e incluso ha lamentado menos dianas rivales (17), pero con un bagaje ligeramente menor, ahora cifrado en nueve goles de diferencia hasta la fecha.

