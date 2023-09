Córdoba CF : las notas de la jornada 4 en Primera Federación

La Primera Federación disputó su cuarta jornada de competición y es una Liga que no se distingue de otras. Lo más acuciante en los inicios es saber a qué juega cada equipo, incluido el Córdoba CF. Los hay que siguen la tendencia o moda de los últimos lustros y existen no pocos que quieren ser “protagonistas”, jugar al ataque, disfrutar de la posesión de balón y acogotar a los rivales por esa vía. Algunos lo consiguen. Otros, por el contrario, recurren a un clásico: seriedad defensiva, partidos fríos, con poco voltaje y búsqueda constante de rentabilizar no sólo los goles logrados, sino las ocasiones generadas. Tendrán algo de margen para definirse el Ibiza y el Murcia, que iban a dirimir el encuentro de la jornada, que se fue al traste por la imposibilidad de los granas a volar hasta las islas, por lo que el partido más importante se jugó en Valdebebas.

Un derbi que respondió a lo esperado El Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B disputaron en el Alfredo Di Stéfano el miniderbi madrileño que finalizó con empate a dos tantos y que confirmó que Raúl González Blanco tiene por delante un trabajo titático de conformar otro aspirante a los puestos de ascenso, como hizo en los últimos tiempos. Tiene gente muy joven y un equipo en reconstrucción en el que Nico Paz apunta a estrella, el hijo de Zinedine Zidane puede finalizar siendo un buen jugador de fútbol y dos defensas, Obrador (19 años) y Jacobo (18 años) que apuntan a grandes futbolistas. Pero son sólo eso: proyectos. Enfrente, un Atlético de Madrid B entrenado por Tevenet y ayudado por el cordobés Pineda que quizá mereció más, porque se mostró más consistente y que igualó los dos goles madridistas. Sea como fuere, ambos estarán en la zona alta de la clasificación. A ‘Paquito’ Mwepu le piden un hijo El zambiano Francisco Mwepu se convirtió en el nuevo pichichi no sólo del Grupo 2, sino de toda la categoría de Primera Federación. El africano, cedido por el Cádiz al Atlético Sanluqueño, le hizo un triplete en El Palmar al Atlético Baleares para firmar la primera goleada de escándalo en el Grupo 2: 5-0, una manita que cerró, por cierto, el ex del Córdoba CF Adrián Cabrera. El Sanluqueño apunta a ser una de las revelaciones, al menos en este arranque de temporada, en el que se ha convertido en el equipo más goleador de toda Primera Federación, con 11 tantos en cuatro jornadas. A poco del final, el zambiano fue sustituido y la ovación de El Palmar incluía peticiones desde la megafonía pidiéndole un hijo. Así se marcha Paquito tras su hattrick 💥 pic.twitter.com/kuyfyVyeTc — Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) 17 de septiembre de 2023 Abel Gómez, conceptos y necesidades Otro que pretende ser una revelación es el Decano que, pese a ser un recién ascendido como el Atlético Sanluqueño, su vía al éxito es muy diferente a los verdiblancos. El Recreativo de Huelva volvió de Melilla con su tercera portería a cero en cuatro jornadas, por lo que sólo encajó un tanto, en la primera jornada (3-1), en su única victoria hasta ahora, contra el Intercity. Conocedor de lo ajustado de los presupuestos y de que puntuar siempre acerca a los objetivos, el ex del Córdoba CF, Abel Gómez, quiere prolongar su idilio con el Decano tras ascenderlo a Primera Federación. Un camino diferente al éxito. Expectativas y realidades El Castellón firma su mejor inicio en la tercera categoría del fútbol español en varios lustros. El Ceuta confirma lo que ya se apuntaba durante el mercado de verano y José Juan Romero tiene a los caballas en la parte alta de la tabla. El Málaga aguanta los nervios y la tensión y cumple también con su favoritismo, al igual que el Ibiza, que pese a aplazarse su encuentro con el Real Murcia, se mantiene en el cuarteto de cabeza. Sólo los pimentoneros y el Córdoba CF parecen no cumplir con las expectativas puestas en verano, por lo que tendrán que remar para remontar y colocarse en la parte noble de la clasificación. Pese a detalles como el de los blanquiverdes o un Atlético Baleares colista, así como un Mérida que confirma las buenas maneras apuntadas la pasada temporada, lo cierto es que la mayoría de las expectativas se corroboran en las primeras cuatro jornadas ligueras. Incluso un Linares Deportivo que vivía un cambio de ciclo con la marcha de Alberto González que hacía presagiar una vuelta a la realidad de los de Linarejos, más acorde a su escueto presupuesto, continúa viviendo el idilio con la clasificación que mantiene en las tres últimas campañas y se sitúa al acecho de los puestos nobles de la tabla. No hay grandes sorpresas por ahora, salvo quizá alguna desagradable. Pero sí bastantes realidades confirmadas.