Llamado a ser uno de los referentes del nuevo Córdoba CF y con una ambición compartida con la del equipo. El central Adrián Lapeña, el que fue la tercera incorporación del presente mercado estival para los de Iván Ania, centra su mira en un único punto tras una puesta de largo oficial como blanquiverde -que no deportiva- marcada por la ilusión: «Espero que todo vaya bien, rememos en la misma dirección y a final de año podamos celebrar cosas bonitas», expresó el zaguero durante el acto oficial de su presentación en El Arcángel.

Un reto de altura

Con amplia experiencia en la categoría de bronce e incluso en el fútbol profesional, tras un año marcado por la exigencia en el Deportiva de la Coruña, previamente en el Castellón, para el defensor riojano se presenta un reto de altura de la mano de El Arcángel, donde asegura sentirse a gusto pese a la evidente presión de los objetivos: «Hablamos de sitios en los que la masa social es muy importante. Personalmente, estoy aquí porque me gustan este tipo de proyectos, de presiones. El jugador lo que tiene que hacer es llegar el domingo y sentir algo especial dentro del cuerpo, con masa social así lo puedes sentir. Tienes que ser un poco valiente, pero la afición es el motor que nos empuja», señaló.

Para el central, además, la opción de recalar en el Córdoba CF fue una prioridad absoluta desde su salida de tierras coruñesas, que se gestó apenas una vez cerrada la reciente fase de ascenso. «A los pocos días de acabar el play off, por cosas del fútbol yo estaba haciendo también mudanza, se pusieron en contacto con nosotros y todo fue muy sencillo y rápido. Cuando quieres llegar a un sitio, las cosas salen mucho más sencillas y rápidas. Tienes que estar donde realmente te quieren, he sentido que aquí me voy a sentir valorado, para un jugador eso es lo más importante», admitió tajante. «Desde que contactaron conmigo me hizo especial ilusión. Nos pusimos en marcha. Tenía que arreglar unos temas personales para salir de Coruña, en pocos días lo conseguimos», añadió.

Bocetos en la defensa

Tras las también primeras sesiones de trabajo de la nueva era con Iván Ania al frente del banquillo cordobesista, por otro lado, los primeros esbozos del dibujo defensivo comienzan a perfilarse, con el de Logroño formando dupla -al menos por el momento- junto a Dragisa Gudelj en el eje de la zaga. «Es pronto para hablar pero es verdad que cuando entrenas con la calidad de Dragisa Gudelj todo es mucho más sencillo. En esta plantilla hay jugadores de mucho nivel. Te pone las cosas mucho más sencillas», afirmó.

«Lo que hay que hacer es seguir conociéndonos para que al míster todo lo que quiera poner en práctica le salga rodado», apostilló en el ecuador de su semana inaugural de pretemporada como blanquiverde.