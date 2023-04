El Córdoba CF sigue desaparecido y cae en Pontevedra

El Córdoba CF confirmó su triste deambular del 2023 una vez más, en este caso en Pasarón, en donde cayó de forma justa y clara ante un serio candidato al descenso como es el Pontevedra con un doblete de Álex González (2-0). No es cuestión de altas o bajas. Ni de mercado invierno o verano. Ni tan siquiera de Germán sí o Germán no, por mucho que ahora se empeñen, los que le defendieron a capa y espada públicamente, por transformar el mensaje y colocar al granadino en el disparadero.

Solo hay una cosa peor que una decisión traumática: una decisión traumática tomada a destiempo. Y el tiempo del Córdoba CF pasó hace muchas semanas, por lo que vender ahora, meses después, un supuesto interés en salvar la dramática situación del conjunto cordobesista no cuela. Simplemente, no cuela. Convencerán a los que quieren al escudo ciegamente y en su desesperación aceptan cualquier decisión desde la cúpula que suponga un cambio, pero no convencerán a la razón, a la lógica y, sobre todo, al fútbol. Interesa en El Arcángel antes una docena de asuntos de la ciudad que el fútbol. Paradójicamente, ni más ni menos, que lo que se le achaca a tanto y tanto cordobés desde la existencia del propio Córdoba CF. Pero da igual: el domingo habrá fútbol en El Arcángel.

Ni dignificar al compañero ni a la historia

La triste estampa del Córdoba CF saltó al terreno de juego de Pasarón y no solo no respondió a lo ocurrido en la última semana en la entidad blanquiverde y que se recordaba en la camiseta con la que los jugadores saltaron al terreno de juego, sino que ni siquiera se dignificó la última visita cordobesista a ese estadio ya mítico en la historia del club. Un equipo recién ascendido de Segunda RFEF –sí, este sí es un equipo recién ascendido y no el Córdoba CF y, si no, que se lo pregunten a Lupe Murillo, su presidenta- que lucha de forma denodada por evitar el descenso. Con toda su integridad, con todo su corazón y con las pocas armas que tiene.

Pero con mucha honradez. Y hasta un equipo como el Pontevedra es capaz no sólo de generar ocasiones, sino de transformarlas. Al contrario, un equipo como el Córdoba CF, que hace meses está inmerso en un debate interno del que la cúpula ha hecho dejación de funciones y aplicado la irresponsabilidad como respuesta, apenas fue capaz de generar una ocasión en 45 minutos y dejar claro que hace tres meses que se fue y que no regresará.

Y no será porque el Pontevedra no le dio cuerda, ya que en el primer cuarto de hora lo más peligroso que hizo el equipo granate fue una incursión de Seoane y un disparo lejanísimo de Borja Domínguez. A pesar de que solo los exblanquiverdes intentaron hacer algo, el Córdoba CF no se dio por aludido, interpretó que el partido no iba con él, por lo que el Pontevedra se fue a por el encuentro. Una mala salida de balón, en la que Kike Márquez y Shashoua repartieron responsabilidades, fue aprovechada por Borja Domínguez, que contactó con Álex González y el atacante gallego lanzó un zurdazo raso y cruzado al que le fue imposible llegar Carlos Marín.

El Pontevedra le puso la ocasión de oro al Córdoba CF para igualar la contienda seis minutos después, con un mal pase de Álvaro Cortés que fue a parar a Willy Ledesma. El delantero blanquiverde intentó entregar el esférico a Kike Márquez, que no llegó a la entrega del extremeño.

No se le veía al Córdoba CF, en todo caso, ni enfadado, ni impelido por la situación por ir por detrás en el marcador ante un rival de tal nivel ni por la presión clasificatoria, por lo que el Pontevedra siguió transmitiendo más peligro que el conjunto blanquiverde. Álex González pudo anotar el segundo tras un saque de esquina y Brais Abelenda perdonaba al Córdoba CF (min. 29) tras una gran jugada local por la derecha, protagonizada por Álex González.

La mejor ocasión visitante la firmó Kike Márquez, tras un pase atrás de Carlos Puga, pero su disparo se marchó desviado (min. 30). Y dos minutos después llegó el segundo tanto local, obra de Álex González, tras un error defensivo del Córdoba CF.

Cambios tribuneros

Germán Crespo realizó dos cambios dirigidos a la tribuna -¿también al consejo de administración?- y retiró a José Alonso y a Kike Márquez para dar entrada a De las Cuevas y Juan Villar justo antes del descanso, gastando una ventana. Pero nada cambió: el ritmo continuó siendo igual de lento, igual de cansino. Un disparo lejano de Charles y una buena ocasión marrada por Willy Ledesma fue lo más significativo que dio el encuentro hasta el descanso.

La pobre imagen del Córdoba CF no mejoró tras el paso momentáneo por la caseta, entre otros motivos, porque uno de los problemas que tuvo durante el encuentro nunca se solventó. El centro del campo siguió siendo granate y la salida de balón blanquiverde, con Shashoua incrustado en la defensa, evidenciaba que se asumía esa derrota en el mediocampo. Sin embargo, Germán Crespo optó por introducir en el campo a Canario por Carlos Puga y a Antonio Casas por Willy Ledesma. Cambios de hombre por hombre y que en nada modificaron el esquema ni solventaron la manifiesta inferioridad en el mediocampo blanquiverde. Sí. El Córdoba CF tuvo más balón, más posesión, pero como casi siempre en zonas neutras, de mentira, en donde nada se cocina. De hecho, sus dos ocasiones llegaron a balón parado y en un error de salida granate. La primera terminó en el palo (min. 66) y la segunda, dos minutos después, no la supo culminar en condiciones Antonio Casas.

Aparte de esas dos “cositas”, nada más. Si alguna vez empezó, ahí acabó el Córdoba CF. Por su parte, el Pontevedra se atrincheró atrás para intentar salir al contragolpe y a punto estuvo de cerrar una goleada con un triplete de Álex González, ya que el extremo gallego obligó a Carlos Marín a realizar una gran intervención a tres minutos del final. Casas y Juan Villar también obligaron a Álvaro Cortés en el tiempo de descuento en algo que ya era anecdótico.

Porque lo importante es que este Córdoba CF, que llegó a tener cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y diez sobre el sexto, está ahora a cinco puntos del play off y el próximo sábado, en Linarejos, se juega la sexta plaza de la clasificación. Y en el intervalo, en las semanas, meses transcurridos, nada se hizo, salvo lanzar el mensaje, semana tras semana, de que nada se cambiaría porque no había garantía de que nada mejorara. Igual que ahora, por mucho que ahora se intente vender otra burra, que además de coja, es tuerta, para lanzar el mensaje de que hay que recuperar al Córdoba CF. Dejen de buscar ahora al Córdoba CF, que hace mucho tiempo que dejó de existir.