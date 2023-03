Carracedo y Shashoua, dudas para un Córdoba CF de examen ante el Talavera

Un contratiempo de peso. El protagonismo de la penúltima sesión de trabajo del Córdoba CF antes de hacer las maletas para medirse al Talavera en el Estadio El Prado el próximo domingo (12.00 horas, InSports TV), cita trascendental para evaluar la reacción blanquiverde tras la mala racha, pasó de los presentes a los ausentes, con especial significado sobre dos figuras que no se ejercitaron con el grupo a lo largo de la matinal en la Ciudad Deportiva: Christian Carracedo y Armando Shashoua.

El extremo catalán, uno de los fijos de Germán Crespo a lo largo de la presente temporada, encendió la alarma tras un proceso gripal que apunta a remitir con tiempo para la pugna a domicilio -como indicó el propio técnico en la previa del encuentro-, aunque a diferencia del inglés, que se presenta como previsible baja para el choque en Toledo. Y es que el mediocampista, aquejado de una fuerte lumbalgia producida durante las últimas jornadas de trabajo -con evolución desfavorable-, parte con expectativas de guardar reposo en una enfermería donde también se ubica actualmente el ariete Juan Villar, tercera de las ausencias en la rutina de prácticas de este viernes, con un mes de recuperación por delante tras una microrrotura en el isquiotibial antes del pasado choque frente a la Cultural.

Sin Carracedo, una complicación

El atacante de L'hospitalet se ha destapado como una de las piezas más asentadas en el esquema blanquiverde durante la campaña, siendo el cuarto jugador más empleado hasta la fecha con 1.925 minutos disputados, entre todas las competiciones. Su ausencia el domingo, por tanto, supondría una difícil operación para Germán Crespo, sin su baza de confianza en el perfil derecho, y con alternativas como Alberto Castaño “Canario” o Carlos Puga como opciones más fiables dentro de un tupido elenco de delanteros. Todo queda emplazado, no obstante, a la última sesión de trabajo del grupo antes de partir hacia terreno castellano-manchego, fijada para este sábado a partir de las 10.30 horas, momento al que queda supeditada la disponibilidad del banda.

“En condiciones normales, mañana se podría incorporar al equipo. Creemos que va a llegar perfectamente al partido”, señaló el propio preparador granadino durante las vísperas al enfrentamiento ante el Talavera, tranquilizando en torno a la situación de uno de sus particulares pilares en el tridente de ataque como Carracedo.

Shashoua y la "dupla reina" en la medular

La más que posible baja del joven mediocampista inglés, por otro lado, acota las variantes en una medular maltrecha por las molestias. Ciertamente, el que fue la segunda incorporación del mercado invernal de fichajes blanquiverde, en calidad de cedido procedente del Atlético Baleares hasta el final del curso, tan solo suma 66 minutos a lo largo de los tres encuentros que ha disputado como blanquiverde, ninguno como titular, aunque sirviendo un revulsivo de garantías frente a la dupla reina en la medular califal: Javi Flores y Youssouf Diarra. Su ausencia, de esta forma, servirá previsiblemente una reedición del mediocampo que salió victorioso frente a la Cultural en El Arcángel, con el de Fátima -también aquejado de ciertas molestias durante las últimas semanas, aunque recuperado- y el hispano-maliense comandando la sala de máquinas del Córdoba CF en El Prado.

“Ayer durante el entreno tenía mucho dolor y creíamos que hoy estaría mejor, pero ha ido peor. Con él sí es posible que no contemos”, aclaró también Crespo en torno a la situación de Armando Shashoua.

El terreno de la mediapunta, eso sí, todo indica a que será reservado para un Kike Márquez protagonista durante las últimas actuaciones del equipo, pese a la mala racha, además de autor del golazo que abrió la lata ante el cuadro leonés durante el pasado domingo, reflejo de uno de sus momentos más dulces -en contraste con la dinámica negativa- desde su llegada a la entidad. Será una figura con papeletas para salir de inicio en detrimento de la de Miguel De las Cuevas, reservado para una labor desde el banquillo tras la reciente “reexplosión” del enganche sanluqueño.

Ekaitz y Alberto Jiménez, listos para sumar

Como contrapartida, Ekaitz Jiménez y Alberto Jiménez, dos de los futbolistas con especiales cuidados en la plantilla durante estas semanas, parten también con opciones de sumarse a los planteamientos de Germán Crespo, tanto de inicio como en segunda instancia. En el caso del donostiarra, una vez cerrado su calvario y reincorporado -e incluso redebutado- en la dinámica blanquiverde, su aportación se antoja como una opción apetecible ante la acumulación de minutos de José Calderón -el futbolista más empleado del equipo- y sus cuatro amarillas que rayan el ciclo de amonestaciones para el próximo choque ante el Ceuta en El Arcángel, aunque sin opciones a disputar el encuentro en su totalidad debido a la evidente falta de ritmo competitivo. “Ekaitz no está para 90 minutos. Con él tenemos que tener mucho cuidado. Es un jugador muy explosivo, a lo mejor otro con esa falta de ritmo se mide, pero sabemos que él no, que él entra al cien por cien. Tenemos que ir de forma progresiva, si no puede haber una recaída”, confirmó el propio técnico.

En un contexto similar, aunque con matices, parte también Alberto Jiménez, última llegada de la renovada escuadra blanquiverde e incorporado una vez cerrado el mercado regular de traspasos, aunque en calidad de agente libre. Tras una intensa puesta a punto individual, alternada con trabajo de grupo, el canario ya figuró en la convocatoria del pasado domingo frente a la Cultural, elevando la competencia para una defensa y medular en la que puede desenvolverse indistintamente. Con pocas opciones para debutar ante el Talavera, eso sí, Crespo también ha confirmado lo cercano que se encuentra su estreno con el Córdoba CF. “Evidentemente le falta mucho ritmo competitivo, son muchos meses, pero al final sabemos que es un jugador que puede estar ya. Seguro que en un corto plazo de tiempo va a entrar y, lo mismo, en algún partido que otro lo hará en el once titular”, admitió, dejando entrever su participación en un último tramo de Liga de alta complejidad que vivirá su primera parada ante el necesitado conjunto toledano.