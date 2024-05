Can Misses acogerá la ‘final’ por el segundo puesto entre el Córdoba CF y el Ibiza

El Córdoba CF volverá a disputar unas eliminatorias de ascenso a Segunda División A 17 años después de la última ocasión en la que lo hizo, además con éxito, bajo el mando entonces de Pepe Escalante, que hizo regresar al conjunto blanquiverde al fútbol profesional después de sólo dos temporadas consecutivas en la ya extinta Segunda División B. El actual Córdoba CF ha necesitado más, cinco campañas, para volver a optar a la fase final por el ascenso al fútbol de plata. Además, en esos cinco años, el conjunto blanquiverde tuvo un breve paso por la cuarta categoría del fútbol español, la Segunda RFEF, división que abandonó por la vía de urgencia tras ser campeón del Grupo 4 hace dos temporadas.

La pelea por el subcampeonato

Además, el Córdoba CF aspira a llegar a esos play off de ascenso en lugar privilegiado, la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación, lugar en la tabla que aún pelea tras el resultado obtenido por el Ibiza en Castalia (1-3), un triunfo ante ante un Castellón ya ascendido como campeón y que había pasado toda la semana entre celebraciones por el éxito deportivo. El lbiza, en el que debutaba en su banquillo Onésimo Sánchez, se sumaba así al Córdoba CF comoúnicos equipos que han conseguido ganarle los dos encuentros de Liga al campeón y con esa victoria aún aspira a alcanzar al Córdoba CF en su pelea por la segunda plaza, ya que se enfrentan ambos equipos el próximo sábado, en Can Misses (19.00 horas, FEF TV). En caso de victoria celeste, el Ibiza se colocaría a tres puntos con el golaverage ganado y en la última jornada el Córdoba CF recibe en El Arcángel al Algeciras y el Ibiza visitará a un Recreativo de Huelva que aún pelea la última plaza por los play off. Un empate o triunfo cordobesista garantizaría el segundo puesto para el Córdoba CF.

Los jugadores del Ibiza hacen el pasillo al Castellón como campeón del Grupo 2 de Primera Federación, este domingo en Castalia. / EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

En cualquier caso, el Córdoba CF vive su momento de mayor éxito en los últimos ocho años, desde que disputó la fase de ascenso a Primera División en la 2015-16 bajo las órdenes de José Luis Oltra, eliminatoria que perdió en semifinales ante el Girona. A partir de ahí, el conjunto blanquiverde marcó una línea claramente descendente que devino en la salvación «milagrosa» del descenso a Segunda División B en la 2017-18 y, finalmente, en la caída a la tercera categoría del fútbol español una temporada después, en la 2018-19.

Los hipotéticos cruces

Ahora es vital finalizar la Liga como subcampeón del Grupo 2 de Primera Federación. Si fuera así, el Córdoba CF deberá enfrentarse al quinto clasificado del Grupo 1 en la primera eliminatoria, semifinal, por el ascenso a Segunda División A. Actualmente, esa plaza la ocupa la Ponferradina, equipo al que ya se enfrentó en numerosas ocasiones el conjunto blanquiverde en el pasado en Segunda División A. De hecho, la Ponferradina era uno de los candidatos al ascenso al inicio de temporada, ya que era un recién descendido, al igual que el Lugo, en el Grupo 1 también, y el Málaga y el Ibiza, en el Grupo 2 y rivales directos del Córdoba CF, a los que ha superado el conjunto blanquiverde en la Liga regular.

Una jugada del encuentro entre el Ibiza y el Castellón en Castalia, este domingo. / EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

Si terminara como segundo, el Córdoba CF tendría a favor el factor campo, por lo que jugaría el encuentro de ida fuera de casa, mientras que el de vuelta, que cierra la eliminatoria, se disputaría en El Arcángel. En caso de que finalmente sea la Ponferradina el rival, el conjunto blanquiverde debería jugar en El Toralín el fin de semana del 1 y 2 de junio, mientras que el encuentro de vuelta se jugaría en El Arcángel el fin de semana del 8 y 9 de junio. Hay que tener en cuenta que la final de la Champions League de la temporada 2023-24 se disputará el próximo 1 de junio en el estadio de Wembley entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund (21.00 horas), por lo que lo más probable ese hipotético Ponferradina-Córdoba CF que abriría la eliminatoria se jugaría el domingo, 2 de junio.

Otra ventaja de jugar como segundo clasificado las eliminatorias de ascenso es que, en caso de empate en la misma, el equipo que pasa a la siguiente ronda es el mejor clasificado en Liga regular. Esa regla también vale para la final por el ascenso: en caso de igualdad en el resultado tras la disputa de los dos partidos, el mejor clasificado en Liga regular -en este caso, el Córdoba CF- sería el que lograría el ascenso.

El Córdoba CF se jugará ese segundo puesto el sábado en Can Misses tras la victoria del Ibiza en Castalia (1-3) ante un Castellón que jugó dos tercios del encuentro en inferioridad numérica por expulsión de Borja Granero poco después de la media hora de partido, por lo que en tierras baleares volverá a disputarse una final por el subcampeonato.

