Kike Márquez: "El equipo hoy ha dado otra imagen"

Un paso adelante en el momento preciso. La victoria del Córdoba CF ante la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel (2-0) fue un escenario de nombres propios, aunque particularmente el del primer goleador de la matinal en el feudo blanquiverde: Kike Márquez. El sanluqueño, protagonista con un trallazo para desatascar el encuentro y transformar el dominio en ventaja durante los primeros compases, valoró la actuación del equipo tras el encuentro, catalogando a la victoria como un «punto de inflexión» idóneo para una nueva dinámica. «Debe ser un punto de inflexión. Es cierto que lo que hicimos en la primera vuelta nos ha servido para no descolgarnos del todo, pero no podemos seguir con esa racha negativa. Estos tres puntos nos pueden venir muy bien, devolver confianza, el equipo no se ha olvidado de jugar al fútbol», manifestó una vez concluido el choque.

Su mejor versión El rendimiento del sanluqueño, de igual forma, fue valorado por el propio futbolista, que reconoció que actuaciones como la de frente al conjunto castellano-leonés marcan la línea de las expectativas depositadas en su juego para este último tramo de temporada. «Es el camino que igual quiere el míster, que quiero yo y que necesitan los compañeros de mí, y que la gente espera. A partir de ahí, ir subiendo el nivel poco a poco», afirmó tajante. «Hoy, por momentos, el equipo se ha congeniado bastante bien, ha creado peligro de nuevo. Llevábamos mes y medio que incluso nos costaba crear una ocasión. Debe ser ese punto en el que el equipo empiece a ganar de nuevo de tres en tres y, a partir de ahí, lo que nos vayamos encontrando», añadió. La “imagen” del equipo, a su vez, fue objeto de balance por parte del mediapunta, consecuente con el «bajón» de la segunda mitad, aunque satisfecho por la reacción de la plantilla tras la mala racha. «Lo bonito es ganar 4-0, dando buen fútbol, que la gente disfrute, dejando la portería a cero... Después de la dinámica que llevamos, que el equipo igual no se encontraba como hace meses, sobre todo en la primera vuelta, pues lo que necesitaba era ganar. El equipo ha dado otra imagen, ha tenido esa tranquilidad, no ha tenido ese ansia de querer el gol rápido. En ese aspecto, sobre todo en la primera parte, se ha encontrado un Córdoba CF reconocible, en el sentido de lo que quiere el míster, lo que necesita el equipo para sentirse a gusto en el campo, a partir de ahí han llegado los goles con facilidad. Eso da confianza al grupo», analizó. «En la segunda parte el nivel del grupo ha bajado. Es cierto que no es fácil, al final es una dinámica negativa, cuando te encuentras en una situación así, con el resultado a favor, no es fácil. Un equipo como la Cultural, con una dinámica como la nuestra, aprieta. Ese nerviosismo se aprecia en el campo. El equipo lo ha notado», admitió.