El Córdoba CF sufrió este domingo su primera derrota en la pretemporada al caer ante el Sevilla Atlético, equipo recién descendido a Segunda RFEF, por 2-1, con goles de Isaac y Arcos para los locales y de Kike Márquez, un tanto precioso, para los blanquiverdes. El equipo cordobesista notó en exceso las bajas y también cierta pájara en la primera mitad, mientras que en la segunda, salvo en el gol de Kike Márquez, se vio incapaz de merodear el área sevillista con auténtico peligro, un mal que en realidad sufrió a lo largo de todo el encuentro.

El Córdoba CF afrontaba el choque con muchas bajas. Carlos Marín, José Cruz, José Alonso, Gudelj, Ekaitz, Calderón, Álex Bernal, Adrián Fuentes y Willy Ledesma no viajaron a Sevilla, por lo que Germán Crespo introdujo a tres jugadores del filial en el once inicial, Rafa Castillo, Jan Reixach y Manolillo, y hasta ocho entre los 21 que se desplazaron. Se hicieron notar las ausencias, no tanto en el juego como sí en la intención en los metros finales. El conjunto blanquiverde dominó el balón, tuvo la posesión y sumó algunas llegadas con cierto peligro, pero el que generaba auténticas ocasiones de gol era el Sevilla Atlético. Principalmente, porque los blanquiverdes se vieron incapaces en la primera media hora de controlar el talento de Carlos Álvarez. De sus botas nacieron las mejores ocasiones sevillistas y también el gol de Isaac (min. 7) nada más iniciarse el choque. Además, a Jorge Moreno y a José Ruiz -improvisado central- no se les veía precisamente cómodos con Musa, lo que unido a la intensa actividad de la pareja Isaac-Carlos Álvarez, terminó por desequilibrar al conjunto blanquiverde en su zona defensiva.

Dominio sin peligro

Por el contrario, en la zona atacante, si no era capaz el Córdoba CF de generar auténtico peligro, sí que acumuló llegadas. La primera, de Rafa Castillo (min. 6), que no encontró remate, otra de Diarra, dentro del área (min. 11), y dos llegadas consecutivas a cargo de Carracedo y Teguia (min. 24) demostraban que el conjunto cordobesista no le perdía la cara al choque y controlaba el balón. Aunque el veneno en los últimos metros lo llevaba Carlos Álvarez, que de nuevo servía a Isaac para que este cruzara en exceso el balón (min. 22). Pero la tónica general de ese primer acto entre sevillistas y cordobesistas fue muy clara. Mientras que el Sevilla Atlético ponía sobre el terreno de juego un principio activo claro en forma de seriedad en fase defensiva y peligrosidad en ataque, el Córdoba CF practicó un fútbol más homeopático, de buena forma quizá, pero con muy poca efectividad y sin ninguna llegada clara al área rival, pese a dominar el balón, algo menos en el último cuarto de hora, además.

A pesar de los múltiples cambios, en uno y otro equipo, la cosa no cambió en exceso en el segundo acto, a pesar de que el Córdoba CF parecía salir con más ganas de equilibrar el marcador en esos primeros minutos a través de Sergio Benito. El delantero madrileño se topó con el palo con un disparo cruzado y se plantó solo ante Flores tras un regalo sevillista, pero no logró superar al portero hispalense en el mano a mano.

Así, parecía verse cada vez más cómodo al Sevilla Atlético en el papel de esperar al Córdoba CF, que no pasaba, salvo las mencionadas excepciones generadas tras la reanudación del encuentro. Pero se encontró el gol del empate el Córdoba CF en una de esas acciones en las que merodeaba el área rival. Un centro de Cristian Delgado al centro del área se encontraba con el remate por sorpresa, precioso, de Kike Márquez, que batía a Flores de forma brillante.

Pero apenas le duró la alegría a los cordobesistas dos minutos, ya que en el 76 Arcos sí que aprovechaba un error de Simo en el despeje para batir a Lluis Tarrés y adelantar de nuevo al Sevilla Atlético en el marcador.

En el último cuarto de hora, el Córdoba CF intentó aparecer por el área de Flores, aunque apenas lo logró. Un par de apariciones de Kike Márquez, de nuevo, y un disparo de Javi Flores fueron las acciones más destacadas de un conjunto blanquiverde que notó en exceso la enorme lista de bajas y sufrió la primera derrota de la pretemporada.

Ficha técnica:

2-Sevilla Atlético: Alfonso, Valentino, Ramón Martí, Leo Massaro, Hortigo, Lulo, Ismael, Isaac, Carlos, Capi, Musa. También jugaron: Flores, Sergio Martínez, Talaverón, Arcos, Manu Bueno, Alexandro, Peral, Juancho, Oso, Darío, Íker.

1-Córdoba CF: Felipe Ramos, Rafa Castillo, José Ruiz, Jorge Moreno, Ramón Bueno, Diarra, Carracedo, Jan Reixach, Cedric Teguia, Antonio Casas. También jugaron: Lluis Tarrés, Cristian Delgado, Javi Flores, Sergio Benito, Simo, Kike Márquez, Turmo, Carlos Puga, Matías Barboza, Fer Romero .

Goles: 1-0 (7’) Isaac. 1-1 (74’) Kike Márquez. 2-1 (76’) Arcos.

Árbitro: Abraham Gutiérrez Perera (andaluz).

Incidencias: Estadio Jesús Navas (CD José Ramón Cisneros Palacios). Tercer amistoso de pretemporada del Córdoba CF. Partido a puerta cerrada.