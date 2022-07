El Córdoba CF ya tiene plan: los horarios y fechas de su vuelta al trabajo

Se acabó la espera. El Córdoba CF ya tiene marcada su hoja de ruta para la primera semana de pretemporada, en la que dispondrá de hasta siete sesiones de trabajo como particular puesta a punto antes del comienzo del curso. Un arranque en el que Germán Crespo contará con buena parte de sus nuevas piezas disponibles, tras oficializarse la llegada de Carracedo, Calderón, Ramón Bueno, Kike Márquez y Jorge Moreno. Figurantes de lujo que también vivirán su primera toma de contacto con la filosofía del granadino, además de los primeros compases de temporada con sus nuevos compañeros. No queda cerrada la plantilla, no obstante, de cara a estas fechas, en las que todavía se trabaja en la incorporación de tres últimos fichajes -uno sub-23- para apuntalar el bloque.

Con esa oleada de caras nuevas y sin muchos de los protagonistas del ascenso durante la pasada campaña, volverá la plantilla a ejercitarse de la mano de la Ciudad Deportiva situada en el Camino Carbonell, donde el equipo tiene ya diseñados sus entrenamientos desde el lunes hasta el sábado, a partir de las 8.45 horas, además de una sesión extra vespertina durante la tarde del jueves, donde se realizará más trabajo específico en las instalaciones del estadio El Arcángel desde las 19.30 horas. Será el domingo el único día de descanso para un plantel que llega con las pilas cargadas, aunque con mucho trabajo por hacer antes de dar el pistoletazo de salida a Primera RFEF. El objetivo en esta particular vuelta a la rutina, principalmente, será el retomar las buenas sensaciones que se cosecharon durante la pasada campaña, unidas al necesario tono físico y la consecuente puesta a punto que implica una pretemporada. El calendario de amistosos también comenzará próximamente, teniendo su primera fecha marcada en rojo para el próximo día 20 de julio, cuando los blanquiverdes se medirán al Granada CF en El Arcángel (20.30 horas). 🏋️‍♂️⚽️ || Mañana será la vuelta a los entrenamientos para el #CórdobaCF

🔛 Este es el plan de trabajo para la primera semana de #PretemporadaCCF pic.twitter.com/M7taUJUOH8 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 10 de julio de 2022