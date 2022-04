Lo de este fin de semana puede ser una jornada para el recuerdo. Un ascenso siempre lo es, aunque adquiere tintes especiales si se vive en carne propia. Ese es el caso de Antonio Casas, el delantero del Córdoba CF, que puede vivir su primera experiencia de ascenso con el equipo de su tierra. "No tenemos ni que mirar al Cacereño ni a nadie. Vamos a por los tres puntos, aunque sabemos que solo uno nos vale para ascender. Vamos a ir a por todo”, ha avisado el futbolista en la sala de prensa de El Arcángel, después del entrenamiento matinal a las órdenes de Germán Crespo.

La flota de autobuses que acompañará al club en el desplazamiento a Mérida ya tiene destino si se logra el objetivo: aterrizar en la misma plaza de Las Tendillas. "Te la imaginas llena, aunque no hay ni que pensar en la celebración. Vamos a ir a ganar y una vez que se haga, ya vendrá todo", prosiguió. El cuadro blanquiverde no necesitaría ni siquiera puntuar si el Cacereño no se lleva la victoria de su visita al Villanovense, por lo que podrían llegar al descanso en el Estadio Romano con los deberes hechos. "Somos conscientes, pero creo que no lo tenemos que mirar, porque eso puede repercutir en el juego de la segunda parte. Debemos salir a ganar porque si lo hacemos, el ascenso ya está hecho", afirma.

Un curso muy notable

El rambleño lleva toda la temporada siendo un fijo en los esquemas de Germán Crespo, más como revulsivo que de inicio, aunque en las últimas fechas ha alternado la salida desde el banquillo con varias titularidades. "A cualquier futbolista le gusta jugar lo máximo posible. El futbolista inteligente es el que aprovecha cualquier minuto que le da el míster y creo que estoy haciéndolo", ha indicado. Una de sus claves, sumada a su gran acierto de cara a puerta, también es la competitividad sana que se respira en la delantera califa, con goles garantizados por Willy Ledesma, Adrián Fuentes o Miguel De las Cuevas. "Es un lujo compartir vestuario con ellos. Unos aprendemos de los otros y lo más importante es que así siempre vamos a ser mejores", ha resuelto.

Antonio Casas puede conseguir su segundo ascenso consecutivo en apenas dos años ante el Mérida, del que afirma que será "un rival complicado", y apunta que el rival va a afrontar el choque con "esa motivación extra" que "siempre tienen los equipos que juegan contra nosotros". El curso pasado logró la promoción a la Primera RFEF con el Sevilla Atlético y este mismo sábado puede hacerlo con el equipo de su tierra. "La diferencia es máxima", indica, ya que "el año pasado ascendimos con 400 personas y este puede que con 3.000 y fuera de casa… Cuando lleguemos estará toda la gente esperándonos, la dimensión del club es mucho mayor", ha afirmado el delantero ante los medios.