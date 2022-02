Un nuevo examen aprobado para el Córdoba CF en esta temporada triunfal que está realizando dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. El técnico blanquiverde, Germán Crespo, indicó al término de la victoria por 0-3 contra la UD San Fernando que habían realizado un «partido completo». No obstante, reconoció que a sus jugadores les faltó «sentenciar antes porque tuvimos ocasiones para ello tanto en la primera como en la segunda parte».

De hecho, lamentó las acciones que no acabaron en diana como la de Miguel de las Cuevas -con gran parada del portero Samu Pérez- y el mano a mano de Simo Bouzaidi donde «podría haber elegido mejor porque tenía a Adrián Fuentes para empujarla en el punto de penalti», expuso. En cualquier caso, la diferencia en comparación a otros encuentros llevados a cabo en el archipiélago canario estuvo en que «ha llegado tarde la sentencia, pero ha llegado». Bajo su criterio hubo otros partidos «donde hicimos las cosas como hoy y no fuimos capaces de sentenciar», por lo que de esa manera «se nos fueron puntos» que no están lastrando el absoluto dominio clasificatorio.

Un nuevo reto cumplido

Otro de los pequeños retos a acometer por los cordobesistas estuvo en ganar en las Islas Canarias, una circunstancia que esta temporada todavía no se había producido tras empatar contra la UD Tamaraceite (1-1), Las Palmas Atlético (2-2) y el CD Mensajero (1-1). «Lo hemos comentado antes de empezar. Al principio de la temporada encajábamos muchos goles y ahora dejamos casi todos los partidos la portería a cero. También se decía que al equipo le faltaba hacer goles a balón parado y ahora llegan. Entonces nos habíamos propuesto conseguir una victoria en Las Palmas y en campo artificial, que ni en los anteriores aquí en Canarias ni en Ceuta fuimos capaces».

Así pues, estos jugadores van «cumpliendo con todo lo que se les marca» y el objetivo del ascenso se acerca cada vez más. «Tres puntos, un partido menos y estoy contento por ello», aseveró.