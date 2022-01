El Córdoba CF se comportó un verdadero líder. Hizo exactamente lo que debía hacer, manejando las circunstancias para sacar el máximo provecho: los tres puntos le disparan aún más en la primera posición de su grupo en la Segunda RFEF, pues sus perseguidores están más allá de los diez de distancia. Una brutalidad. Al filial del Cádiz ni siquiera le dio la opción de fabular con una posible sorpresa. Les bastaron a los de Germán Crespo un puñado de minutos para tomar el mando en el marcador y esparcir la sensación de que aquello era suyo. En una de sus actuaciones más eficaces de la temporada, el Córdoba se reencontró con una victoria que no lograba lejos de su hogar desde al pasado 30 de octubre. Willy, Javi Flores, Adrián Fuentes y Luismi sellaron la rotunda goleada en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Lo hizo el Córdoba CF con oficio y brillantez, mostrando clase y colmillo. Despachó su actuación más completa como forastero tras arrasar a un adversario que, ojo, solamente había encajado un gol en sus últimos cuatro encuentros. Le endosó cuatro como pudieron ser más. Liberado de la tiranía del apretadísimo -y bendito- calendario de los primeros meses de competición, el Córdoba está en disposición de enfocarse en exclusiva en su misión: el ascenso.

Crespo optó por un once de oficio devolviendo el lateral derecho a José Ruiz y un puesto en la medular a Álex Bernal. Dos tipos curtidos en un encuentro para adultos. No resulta sencillo motivarse en escenarios como una Ciudad Deportiva cuyos inquilinos habituales son chavales de la cantera, meritorios que tienen en las gradas el aliento incondicional de sus familiares. Es un hábitat complicado para el Córdoba, un equipo que "no debería de estar en esta categoría", según reseñó en las vísperas -sin ser, desde luego, un prodigio de originalidad- Alberto Cifuentes, célebre y longevo portero del Cádiz CF y ahora adiestrador de una hornada de promesas con muchas apuestas extranjeras y una presión grupal casi inexistente. Se trata de dejarse ver en el escaparate para buscar un destino mejor. Como le sucedió a Dragisa Gudelj, que en la primera vuelta vistió de amarillo en El Arcángel y esta vez se alineó de blanquiverde en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz defendiendo la trinchera contraria.

Un arranque fogoso

Un zurdazo de Adrián Fuentes y otro latigazo de Ekaitz probaron al meta local, el hispano brasileño Aznar, que vio cómo en su portería cayeron dos saques de esquina muy cerrados antes de los tres minutos. Se avecinaba tarde de estrés laboral. Los blanquiverdes no salieron a verlas venir. El primer golpe llegó enseguida. De las Cuevas protegió la pelota en la corona del área y se la cedió a Willy Ledesma, que empaló con furia para hacer el 0-1.

El Córdoba tuvo una puesta en escena fulgurante, defendiendo desde la posesión y reaccionando con agresividad ante las pérdidas. Los cadistas, desconcertados, sufrían en carne propia el poder de un equipo cuya seguridad en sí mismo es apabullante. Fuentes, tras una jugada hilada desde atrás, enfiló portería y pegó un trallazo que rozó el poste cadista.

Con el triángulo formado por Javi Flores, Bernal y De las Cuevas, el conjunto de Crespo marcó la pauta en el centro del campo con buenas circulaciones de balón, haciendo correr al rival y buscando las grietas para filtrar pases a la zona de arriba, donde Willy se movía como una fiera enjaulada. El gol le dio más hambre aún. Como a Simo Bouzaidi, con la renovación reciente y más ganas que nunca de seguir alimentando su condición de icono de una afición entusiasmada. Los que acudieron a Puerto Real no dejaron de animar. El eco de sus cánticos quedará como un recuerdo en campos a los que, si le salen bien los planes, no volverá en mucho tiempo. Quizá jamás.

Bernal arqueó las cejas mirando al árbitro tras caer en el área después de una carga pidiendo penalti y poco después Cjveticanin reclamó también por una entrada de Ekaitz en la zona opuesta. Álvarez Dorado no quiso saber nada. El combate se hizo más áspero con el paso de los minutos. A Simo, como viene siendo habitual, le dieron por todos lados. Los cadistas pusieron nervio y empezaron a buscar a sus puntas, en especial a su refuerzo invernal Álvaro Cordero. El miembro de la prolífica saga de hombres de fútbol -es hijo de Pedro Cordero, director deportivo del Córdoba CF el año del ascenso a Primera-, tuvo un cabezazo que se le fue arriba. Cifuentes, técnico cadista, sacó del verde a un descontrolado Traoré para suplirle en el centro de la retaguardia por el argentino Lautaro.

El Córdoba no se quedó, como su rival, en el amago. Adrián Fuentes soltó un lanzamiento que Aznar se sacó de encima como buenamente pudo, pero el balón hizo un globo y cayó a los pies de Javi Flores. El de Fátima no desperdició la ocasión para firmar el 0-2, atornillar el resultado y abrir un tramo de partido especialmente turbio, con entradas a destiempo, malos gestos, simulaciones y pillerías que pusieron en un brete al árbitro. El intermedio llegó con vítores de la hinchada blanquiverde como banda sonora.

Una ración más de dominio

Por si al Córdoba le faltaba algún estímulo más, se encontró en la segunda parte atacando sobre el fondo en el que estaban situados sus seguidores. Una verbena. Adrián Fuentes, en un estado de forma excelente por físico y motivación, marcó un golazo en acción personal en el minuto 53 y lo festejó con los desplazados. Todo le iba de perlas a los cordobesistas, que con el 0-3 transmitían una abrumadora imagen de control ante un Cádiz que no encontraba la fórmula para darle la vuelta a una tarde definitivamente torcida. El Córdoba le apagó la llama del entusiasmo muy pronto y le dejó desmadejado.

El técnico local, Cifuentes, realizó un triple cambio con Diarra, Kensly y Diakité para tratar de reactivar a un Cádiz B adormecido. Crespo, poco después, también practicó una sustitución masiva dando entrada a Puga y Bernardo Cruz en la defensa y a Toni Arranz en lugar de un desgastado Javi Flores. Pese a que faltaban muchos minutos, ambos equipos bajaron el tono de la intensidad. El Córdoba lo tenía ya hecho y el Cádiz no se encontró en ningún momento capaz de hacer daño al incontestable líder de la Liga.

El ímpetu de los recién llegados puso las notas más calientes a la fase finel del choque. Puga y Diarra realizaron interesantes incursiones sin buen final. Más osado estuvo Dragisa Gudelj, que en un remate en tijera tras un córner estuvo a punto de marcar uno de los goles del año. También la rozó Miguel De las Cuevas, que conectó un chut raso desde la frontal del área y estuvo a punto de batir a un Aznar que estaba muy tapado.

A falta de cinco minutos, Carlos Marín tuvo que intervenir por primera vez en un disparo entre los tres palos que realizó Chapela en una acción embarullada. La réplica la puso Luismi, que bailó dentro del área a sus marcadores como si fuera Garrincha y terminó lanzando un disparo que le salió un poco alto. El extremo extremeño no se quedó conforme. Buscó su gol y lo consiguió para cerrar el 0-4. Un paso más del Córdoba CF en su camino de retorno, en el que está dándolo todo para acercar cada vez más la meta. Hay quien habla ya del ascenso más rápido de todos los tiempos. Y, la verdad, no suena a chiste ni a bravuconada. Se trata simplemente de pura matemática.

Ficha técnica:

0 -Cádiz B: Víctor Aznar, Jorquera, Traoré, Jinjolava, Berenger. Curro, Algarra, Bastida; Chapela, Álvaro y Luka.

Cambios: Lautaro por Traoré (32'), Diarra por Bastida (60'), Kensly por Berenger (60'), Diakité por Luka (60') y Rodallega por Álvaro Cordero (68').

4 -Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Ricardo Visus, Dragisa Gudelj, Ekaitz Jiménez, Álex Bernal, Javi Flores, Adrián Fuentes, De las Cuevas, Simo y Willy.

Cambios: Puga por José Ruiz (63'), Bernardo Cruz por Ricardo Visus (63'), Toni Arranz por Javi Flores (63'), Luismi por Simo (70') y Julio Iglesias por Adrián Fuentes (77').

Goles: 0-1, min. 6: Willy Ledesma. 0-2, min. 38: Javi Flores. 0-3, min. 53: Fuentes. 0-4, min. 89: Luismi.

Árbitro: Álvarez Dorado (Comité Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Ricardo Visus (15'), Javi Flores (29'), José Ruiz (47') y Adrián Fuentes (61') y a los locales Cordero (36'), Berenger (40') y Chapela (57').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, ante unos 500 espectadores, con un centenar de seguidores blanquiverdes.