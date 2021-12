El 9 de noviembre del 2019 era nombrado administrador judicial del Córdoba CF SAD y poco después declaró su entrada en concurso de acreedores. Ahora, Francisco Estepa Domínguez dejará de ser administrador concursal del Córdoba CF SAD tras la sentencia del juez Caballero de primeros de mes. Dos años intensos que, aparentemente, no terminan aquí. Por lo pronto, aún le resta al abogado cordobés la rendición de cuentas y la última fase del concurso, la calificación concursal. Y, cómo no, el larguísimo recorrido de recursos que ha generado y generará la entidad blanquiverde.

Se ha quitado un peso de encima.

Tendré menos responsabilidad, sin duda. Y, sobre todo, con el onvenio aprobado, con la empresa que se mantiene, con actividad. Pero en el fondo, sí es quitarse un peso de encima. No te voy a engañar. Sin perjuicio de la labor que aún me queda, la noticia de mi cese la recibí con alivio y satisfacción. Alivio, en cuanto a la responsabilidad y carga de trabajo que ello implica y que me estaba restando tiempo y dedicación al resto de asuntos del despacho (aunque trascienda mi imagen como administrador concursal, desde hace años estoy prácticamente dedicado al Derecho de las Nuevas Tecnologías: soy asesor legal y socio de varias startups y estoy involucrado en proyectos de blockchain, tecnología que creo está llamada a revolucionar tanto el mundo empresarial como el sector jurídico). Por otro lado, como administrador concursal me voy con la satisfacción de dejar una empresa funcionando, con un convenio de acreedores aprobado, con un saldo en bancos superior al millón de euros y con reclamaciones judiciales en curso que pueden tener un impacto positivo para el balance y la tesorería del Córdoba CF SAD de más de diez millones de euros

Es una etapa que termina, pero da la sensación de que queda mucho recorrido por delante, aristas, trabas legales, etcétera.

¿El Córdoba CF SAD o el club de fútbol?

El Córdoba CF SAD. Aunque usted me dijo que por qué no podía haber dos clubs en Córdoba.

Exactamente. Me acuerdo perfectamente que puse el ejemplo de Sevilla, aunque en Sevilla tienen suerte, con los dos en Primera, pero bueno. Al Córdoba CF le está yendo bien esta temporada y al Córdoba CF SAD, bueno, en su plan de viabilidad ponía que en cinco, seis o siete años iba a estar en Primera o en Segunda A. No soy muy aficionado al fútbol.

A ese plan le puso reparos usted.

Sí. Por una serie de matizaciones o cuestiones de tipo económico puse mis salvedades. En lo que se refiere a la previsión de ascenso en un determinado tiempo, porque han empezado en la última categoría, Segunda sénior cordobesa y, hombre, en nueve años subir a Segunda A cuando por ejemplo dicen que Segunda B es un pozo del que es difícil salir en dos o tres años y que hay clubs que llevan mucho tiempo y no consiguen ascender… Pienso, por ejemplo, en la situación del Recreativo de Huelva. Es verdad que la diosa fortuna dicta si la pelotita entra o no. Pero tirando de antecedentes históricos no hay equipo, que yo sepa, que en seis años consiga ascender al fútbol profesional desde la última categoría.

¿Qué es lo que falta?

Desde el punto de vista legal, en lo que me afecta a mí, me queda mucho trabajo en el concurso, pero ahora tengo que rendir cuentas ante el juzgado y se dará traslado a los acreedores que estarán de acuerdo o no y podrán impugnar mi rendición de cuentas, donde explico cómo he ejercido las facultades que se me dieron por parte del juzgado de lo Mercantil. Aparte, tenemos la pieza de calificación del concurso donde se determinará la culpabilidad o no del concurso de acreedores y aparte tenemos acciones rescisorias, que algunas están todavía pendientes de celebrarse los juicios. Por ejemplo, hay una acción rescisoria sobre un contrato de dirección deportiva sobre la que no se ha celebrado juicio y, de hecho, ni se ha contestado a la demanda. Hay acciones rescisorias con sentencias que no son firmes y que están recurridas. La casuística es compleja y todavía hay una carga de trabajo importante. Y luego, por lo que se refiere a la perspectiva judicial del Córdoba CF SAD y su entorno pues tenemos, en el tema de la nulidad de la venta de la Unidad Productiva, que instó Azaveco y que a día de hoy no es firme, porque por segunda vez el Mercantil desestimó, aunque está recurrido en apelación y tendremos que ver lo que dice la Audiencia. Pero aparte hay procedimientos civiles abiertos. Por ejemplo, el Córdoba CF SAD, bajo la tutela de la administración concursal, interpuso la famosa reclamación de los 8,1 millones de euros que se entendía que debía Azaveco por los compromisos que asumió en favor del Córdoba CF SAD cuando compró el paquete accionarial mayoritario. Es un procedimiento judicial que ahora mismo está abierto y lo que no sé yo es los derroteros que tomará a partir de ahora. Cuando lo que es la gestión de la compañía ha cambiado de manos. Por otro lado tenemos los escenarios desde el punto de vista de la jurisdicción penal, con varios procedimientos penales abiertos. Aparte también, si me lo permites, hay en otro juzgado una causa penal contra mí y contra Francisco Javier Bernabéu, por una querella que nos puso un acreedor. El Mercantil ya falló que ese crédito no existía, que el Córdoba CF SAD no le debía nada, que en sus arcas no entró un duro de Aceites García de la Cruz, otra cosa es que entrara en otras empresas de Jesús León, pero a día de hoy esa causa penal queda abierta aún. Espero que por poco tiempo, pero debemos tener paciencia, porque los tiempos de la justicia no son los que nos gustaría, desgraciadamente.

Esos 8,1 millones de euros reclamados por el Córdoba CF SAD a Azaveco pueden quedar en agua de borrajas una vez tome el control del club.

La suerte que van a tener los procedimientos judiciales que hay corresponden a los actuales gestores de la compañía. Cuando fui el gestor tomé una serie de acciones judiciales o se tomaron una serie de decisiones sobre los procedimientos que ya había abierto bajo la asistencia de los letrados y ahora será lo que digan los gestores actuales de la entidad qué curso van a seguir. Como abogado lo que me cuestiono es que hay una cosa en la legislación mercantil que es el conflicto de intereses a la hora de tomar decisiones por parte de los administradores. Pero bueno… Espero que velen en todo caso por el bien del interés social del Córdoba CF SAD. No olvidemos que está en convenio de acreedores y tiene que velar por incrementar el patrimonio de la compañía para atender tanto a las deudas sociales como velar por el patrimonio de los accionistas.

En un proceso civil, el Córdoba CF SAD puede retirar una reclamación, en este caso la de los 8,1 millones. Si bajo ese nuevo mando de Azaveco retira ese proceso, ¿un acreedor puede sentirse dañado y recurrir o reclamar judicialmente esa decisión?

Es un tema jurídico-mercantil lo que me plantea. Intentaré dar una respuesta no muy compleja. Nuestra ley de sociedades de capital cualquier acreedor de una sociedad de capital si entiende que los administradores han perjudicado sus intereses puede pedir la responsabilidad de esos administradores, que es la acción individual de responsabilidad. Eso está previsto en nuestra legislación mercantil, pero ahí tiene que acreditar los requisitos que establece la norma. Como me está haciendo una pregunta hipotética y un procedimiento judicial que está abierto permítame que le haga esa referencia legal y que no haga una valoración sobre lo que pasa o no pasa y sus consecuencias. Tengo la confianza y la esperanza de que los gestores que van a continuar la gestión de la sociedad como lo he hecho yo durante el tiempo de concurso, en todo caso, velen por el patrimonio de la compañía y por el interés de la sociedad.

En los procedimientos penales pocos movimientos podrían hacer los nuevos gestores.

Hay procedimientos penales contra León, González e incluso contra mí, pero no olvidemos que tanto el señor León, el señor González y yo mismo tenemos derecho a la presunción de inocencia. Y a día de hoy ningún juzgado ha dicho que nadie sea culpable. Veremos cómo siguen las instrucciones penales, si al final se declara apertura de juicio oral, si el ministerio público mantiene la acusación… Entonces, en el tema penal solo se debe hacer ese inciso de que a día de hoy no hay ningún condenado.

Queda la fase de calificación del concurso, si este fue fortuito o doloso.

Eso depende de las circunstancias concretas de cada empresa y del concurso, cómo se ha desarrollado. Yo, como administrador concursal propuesto, porque al final esto se decide mediante el juzgado, mediante sentencia, yo he propuesto concursos fortuitos y culpables. Y también como abogado ha defendido en la otra parte de la barrera, he defendido gestores a los que se les pedía culpabilidad en el concurso.

Viendo todo lo ocurrido en el Córdoba CF SAD, con asuntos penales abiertos, se hace complicado pensar que la calificación sea fortuita.

Bueno… En la calificación concursal hay una cosa y es que no vincula lo que hay en la jurisdicción penal. En la jurisdicción penal se puede condenar a alguien pero en el punto de vista concursal se puede entender que el concurso sea fortuito. Es un poco complejo, pero es lo que marca la norma. Honestamente, el juzgado no ha dado plazo, no me he sentado a analizar los derroteros que va a llevar la pieza de calificación. Lo que sí puedo decir, porque lo dije el día que llegué al club, a mí lo que me llamó la atención desde el primer momento era lo deteriorada que estaba la situación. Le recuerdo que cuando Bernabéu y yo llegamos un 9 de noviembre del 2019, en los bancos había 600 euros y obligaciones de pagos a 30 días de millones de euros. No sé cómo se llegó a un deterioro tan grande de la situación cuando la propia legislación mercantil establece una serie de resortes para que no se llegue a esta situación. Aquí no estamos hablando de que había un administrador único. Aquí había un consejo de administración, había directores generales, había acreedores a los que se les debía dinero de forma muy recurrente y fallaron los resortes o no se activaron los mecanismos que prevé la legislación mercantil. A mí es lo que me llamó la atención a mi llegada al Córdoba CF SAD.

Una situación excepcional con decisiones excepcionales.

Cada circunstancia requiere las decisiones que te exigen el escenario que estás viendo. Por ejemplo, me estoy acordando el tiempo que fui administrador concursal de Vitaldent. Ahí también me echaron un Miura. Una empresa que tenía más de 500 empleados, clínicas por toda España e Italia, tratamientos en curso con pacientes y no podíamos evitar que aquello se cayera. Gracias a Dios se consiguió salvar y el poco tiempo que estuve se tuvieron que tomar decisiones excepcionales. En el caso del Córdoba cF SAD en todo caso actué en conciencia con lo que tenía que hacer. Y se tomaron, si se puede decir, decisiones excepcionales. Es que la situación era excepcional. No sé si lo dice por la proposición de venta de la Unidad Productiva.

Por ejemplo.

Es que en este asunto el matiz de la cuestión es que lleva el apellido fútbol. Y para bien o para mal estamos hablando de uno de los principales espectáculos e industria de este país. Pero si por un momento anonimizamos la cuestión, hablamos de una empresa con más de 40 o 50 trabajadores, que se les debían tres nóminas, que a las administraciones públicas se les debían cantidades millonarias, que tenía una lista extensa de acreedores con muchas cantidades y que el cese de actividad era inmediato… Pero cuando decimos inmediato no hablamos de… No, no, que la empresa iba a cesar la actividad y se iba a ir todo por la alcantarilla. Como dije en su día, la solicitud o como queramos llamar al tema de la Unidad Productiva, esto fue la última opción. Cualquier gestor de una compañía, sea judicial o sea porque ha fundado la compañía, sabe que las vías de auxilio de una compañía cuando está en un momento de colapso es, en primer lugar, acudir al mercado, a tus propios clientes. En este caso, el dinero de los abonos estaba completamente vendido. El tema de los patrocinios o ingresos de la Liga, igualmente estaba todo o gastado por anticipado o embargado. Si al mercado ves que no puedes acudir, la segunda vía es acudir a financiación de acreedores profesionales, entidades financieras. En este escenario se puede imaginar los bancos que te piden tasaciones, solvencias financieras, patrimonio, etcétera, en esta situación era obvio que la banca no iba a dar ningún tipo de financiación. Y en tercer lugar, antes de acudir a la vía de la Unidad Productiva acudimos a los accionistas a pedirles apoyo financiero. Es cierto que no teníamos claro quiénes eran los accionistas. No olvidemos que a día de hoy Azaveco no tiene el paquete accionarial mayoritario del Córdoba CF SAD. A día de hoy, el paquete accionarial mayoritario está titulado por Aglomerados Córdoba. Azaveco tiene los derechos políticos. Pero tienen un procedimiento en Madrid, que por las referencias que tengo y hablo de oídas, la resolución judicial última no es firme, está recurrida por una de las partes. La tercera vía fue acudir a los que se postulaban como titulares del paquete mayoritario. Y los dos dijeron que no ponían ni un duro en el Córdoba CF SAD. Entonces, lo que quedaba era o el precipicio, cesar la actividad, echar a toda la gente, desaparición de la compañía o el mecanismo de la Unidad Productiva y por nuestra parte se intentó.

¿El Córdoba CF SAD necesita inversión?

Es una respuesta complicada, depende del plan de negocio y previsiones que tenga.

El plan de negocio está en el convenio de acreedores.

Sí puedo decir que la situación de tesorería de hoy en el Córdoba CF SAD es saneada. Puede afrontar tranquilamente los próximos años o inclusive los primeros pagos del convenio.

Sin necesidad de inversión económica

Exacto. Sin necesidad de inversión económica.

Y con dos clubs en una misma sede social, El Arcángel.

No dejo de verle más o menos la peculiaridad que la que ya existía previamente. Tenemos, por un lado y desde el punto de vista jurídico, que la legislación mercantil no exige que una sociedad de capital sea propietaria del lugar donde ubica su sede social. Y por otro, ha de tenerse presente que el estadio se ha estado usando en, digamos, precario (sin título) o por tolerancia del dueño (el Ayuntamiento), durante bastantes años. En todo caso, como vi en vuestro periódico precisamente, el Ayuntamiento está en trámite de regularizar esta situación mediante la oportuna licitación de la concesión de uso del estadio. Momento a partir del cual se empezarán a despejar las posibles incógnitas que pudieran estar abiertas.

"Siempre dices que estás curado de espanto. Pues cuando llegué al Córdoba y vi el Córdoba no estaba curado de espanto"

En esa viabilidad económica están los 8,1 millones que reclamó a Azaveco y que en su día también hizo Prasa.

Pero lo hice porque lógicamente estamos hablando de una cifra gruesa. No se puede hacer al libre albedrío. Se hizo un análisis jurídico, lo hice como administrador judicial penal y letrado que soy. Luego, junto al equipo de abogados que lleva la reclamación se hizo un segundo análisis sobre la viabilidad del asunto y después de eso pensaba en el patrimonio de la compañía y después en mi responsabilidad. Porque si hay posibilidad de reclamación y no actúas, lo hemos hablado antes sobre la responsabilidad de los administradores o gestores. Pues tras dos o tres exámenes de la cuestión tomé la decisión y asumo la responsabilidad de esa reclamación a Azaveco. Por prensa, vosotros lo publicasteis, la Audiencia Provincial de Córdoba le ha dado la razón a Prasa por el contencioso con Azaveco sobre el incumplimiento de los compromisos que adquirió Ecco Documática por la compra del paquete mayoritario del Córdoba CF SAD. Tan desencaminado no iba yo cuando la Audiencia Provincial ha ratificado ese planteamiento. No obstante este es un procedimiento abierto y lo que entienda su señoría que dicte la sentencia correspondiente. Tengo curiosidad por ver esa sentencia cuado se produzca.

El fútbol no es una industria. Quizá el fútbol profesional sí, pero a estos niveles…

El fútbol profesional, Primera y Segunda… Lo del fútbol en Córdoba… Es una pregunta compleja que tiene respuestas poliédricas. Entiendo que el fútbol es una de las principales industrias de este país, cuando los grandes equipos juegan, el país se para o se paraba. Aquí es que se juntan muchas cosas y me quito la gorra de administrador concursal y abogado. Hablo como ciudadano de a pie. Aquí se mezcla la pasión, el sentimiento a unos colores y se producen muchas circunstancias y fenómenos. Más que mi experiencia en el Córdoba nunca olvidaré mi experiencia en el Betis y me llamaba la atención cómo catedráticos, empresarios, abogados, notarios, gente con trayectoria y eminencias en lo suyo que, cuando se hablaba en un almuerzo de fútbol, todos sacaban el aficionado que llevaban dentro y forofos de 16-18 años.

No lo dedcía por eso. Lo decía porque tuvo acceso a toda la documentación del club. Más que industria, negocio, que no es lo mismo.

Llevo unos cuantos años de ejercicio en la profesión como abogado, bien como administrador concursal, bien como abogado de la defensa de alguna de las partes, abogados de acreedores y he visto muchísimas cosas y la verdad, en el Córdoba CF… Siempre dices que estás curado de espanto. Pues cuando llegué al Córdoba y vi el Córdoba no estaba curado de espanto. Mencioné las acciones rescisorias que ejercité sobre contratos de dirección deportiva. Esa acción se ejercitó porque los precios que se manejaron en función del dinero de la compañía y de los precios de mercado y esos precios eran totalmente desorbitados. Ojo, que yo no sé si el juzgado me dará la razón y estimará la acción rescisoria o no, pero lo cierto es que hablamos del triple y hasta cinco veces los precios del mercado.

¿Le da la sensación de que va a seguir recibiendo coletazos del Córdoba CF SAD en la próxima década?

No sé si en la próxima década, pero que me quedan años recibiendo coletazos del Córdoba CF SAD lo tengo claro. Primero, me queda mucho trabajo por hacer. Segundo, hay procedimientos que se alargarán en el tiempo, como por ejemplo el tema de la venta de la Unidad Productiva, interesado por Azaveco, un procedimiento que durará años, porque sea cual sea la decisión de la Audiencia Provincial y se devuelva la actuación al Mercantil, sea cual sea la decisión del Mercantil aquí tienes dos compañías que van a agotar la línea jurídica que tienen hasta el final. El Córdoba CF SAD bajo la gestión del señor Carlos González, a través de Azaveco, y por otro lado, Unión Futbolística Cordobesa, bajo la gestión de Javier González Calvo y la propiedad de Infinity. Aquí, las resoluciones recaen a favor de un lado u otro y la parte que no esté satisfecho con la resolución irá recurriendo a la instancia superior.

¿Qué porcentaje se conoce de lo que ha ocurrido en realidad en el Córdoba CF SAD?

Buff… No se conoce todo. y luego hay cosas que intuyes y que no actúas ni procedes porque sabes que no tienes material probatorio para defender esa postura. He visto muchas cosas en el Córdoba CF SAD, he intuido lo que ha podido pasar…

"La reversión de la venta de la Unidad Productiva es un escenario factible totalmente y yo nunca lo he negado. Desde el principio dije que la vía que se había tomado no era irreversible"

¿Y fuera del club? ¿Cuánto sabemos de todo lo que ha pasado por sus manos?

Bueno, no se sabe todo, pero gran parte de sabe. De hecho, una de las cosas que me llama la atención a mí es cómo todo lo que pasaba en el Córdoba CF SAD en estos dos años de intervención judicial, inmediatamente, estaba en presa. Es más, una sociedad acreedora llegó a pedir mi separación porque decían que yo filtraba noticias a la prensa. Además con unos calificativos gruesos. Aquí, a título personal y no solo a mí sino a otra gente más que ha intervenido en el asunto se le han lanzado calificativos gruesos. Para que vea de lo absurdo e irracional, a mí se ha llegado a plantear mi separación por un tuit que puse. La primera vez en mi vida que me pasa.

¿Cuánto dinero le ha costado hasta ahora a UFC el Córdoba CF?

Hasta ahora, a diciembre del 2021, creo que tiene que haber puesto no menos de ocho millones de euros.

¿Podría llegar la venta de la Unidad Productiva hasta el Supremo y que éste la revierta?

Es un escenario factible totalmente y yo nunca lo he negado. Desde el principio dije que la vía que se había tomado no era irreversible y desde el momento en el que aquí se han estado recurriendo las decisiones judiciales, eso es… En una entrevista en este mismo medio ya lo comenté. Ese es el derecho y el ejercicio de la abogacía: que te den y te quiten las razones.

¿Pero cómo se plasma una decisión de ese calibre si eso ocurriera?

Tan real como que se ha dado. No hagamos comparativas con el caso actual del Córdoba. En el caso del Atlético de Madrid, durante muchos años se luchó sobre si la ampliación capital por la que entró Gil y Cerezo era legal o no. Las primeras instancias mantuvieron que no era legal, que esa forma de adquirir el control de la compañía había sido ilegal y al final el Supremo revocó todas las decisiones anteriores y entendiendo por una cuestión formal, revocó. Si el derecho fueran dos y dos igual a cuatro no tendríamos recorrido los abogados. Tengo claro que esto llegará al Supremo.

¿Y eso como se revierte? Porque en el Cádiz se decidió algo que literalmente no se pudo revertir.

Efectivamente, en el Cádiz se declaró la nulidad de una ampliación de capital que le dio el control a unos gestores. Hace no mucho hablé con uno de los abogados implicados y es algo complejo. Espero ver la resolución de ese asunto en la prensa y no estando en primera línea como hasta ahora. Significará que se aprobó mi rendición de cuentas y que el concurso me pilla lejos.

En todo caso, ya fue novedoso lo del prepack concursal.

Esto lo dije en una entrevista, pero no es orgullo mío. Las cosas hay que ponerlas en su sitio y no soy defensor ni valedor de nadie, pero al rey hay que darle lo que es del rey y a cada uno lo suyo. A día de hoy, como abogado mercantilista, te digo que hay una figura que se está trasponiendo ahora en la reforma de la ley concursal, que se llama el prepack concursal. Con más o menos matices. esto fue lo que se hizo en el Córdoba CF SAD. Y quien dictó esa resolución y resoluciones posteriores fue el magistrado titular del Mercantil responsable de este concurso -Antonio Fuentes Bujalance-, que recuerdo que el grueso de sus resoluciones judiciales han sido ratificadas y confirmadas en las sucesivas instancias cuando han sido impugnadas.

Se queda descansando.

Me he quedado relajado. Habrá gente que no lo comparta, porque ha habido gente que me ha atacado, aunque yo pienso siempre que aquí no hay nada personal. Sí me he quedado más relajado porque era una responsabilidad importante. Y lo sigue siendo.