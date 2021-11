El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, reconoció este lunes que en el mercado de enero próximo el club blanquiverde mirará un par de puestos para reforzar al equipo, aunque la intención de la entidad blanquiverde «no es firmar jugadores». El gaditano centró la posibilidad de fichar a algún futbolista en caso de que «sea un jugador que nos haga crecer en una categoría superior», es decir, «si mejorara al equipo pensando en la hipotética Primera RFEF, si tuviera su sitio» en ese Córdoba CF en la tercera categoría del fútbol español.

En declaraciones a Canal Sur Radio Córdoba, el director deportivo del Córdoba CF reconoció que hay dos posiciones susceptibles de ser reforzadas en el próximo mercado invernal. «Un mediocentro más al uso, de seis, lo expliqué en pretemporada, porque entendíamos que no había un nivel en el mercado como el de Del Moral», durante el pasado verano, pero «si aparece» en enero aseguró que se lo «podría plantear». También admitió Juanito la necesidad de tener una alternativa a Ekaitz Jiménez en el lateral izquierdo, «pero confiamos mucho en el filial», defendió.

Seguimientos sin oferta formal

Asimismo, aseguró que hay clubs que ya se han fijado en algunos de los actuales futbolistas del plantel cordobesistas, pero «no hay una propuesta oficial» por ninguno, aunque admitió que «sé que existe» ese interés. «Simo es uno de ellos, Antonio Casas, Carlos Puga… jóvenes con mucho mercado, pero con contrato», recordó el director deportivo blanquiverde, que también justificó que el Córdoba CF no cortaría trayectorias deportivas de ningún futbolista. «Si ese rendimiento es superior al del club, no habrá problema», defendió, poniendo como ejemplo a lo ocurrido en la pasada temporada con Alberto del Moral.

«La idea es intentar reforzar al equipo lo máximo posible para el año siguiente», mantuvo Juanito sobre el plantel de la próxima temporada, 2022-23, para lo cual el Córdoba CF «intentaría quedarse con lo que realmente nos valga», aseguró, después de sentarse «con jugadores para ampliar vinculación» de entre los que conforman el actual plantel cordobesista y, siempre, recordando como una de las claves «esa mezcla entre veteranía y juventud» que tiene la actual plantilla.

Sobre la actual temporada, Juanito reconoció que no esperaba el rendimiento del Córdoba CF esta temporada. «No solo son los números, sino el nivel de juego del equipo, es muy complicado. Esperar ese rendimiento tan óptimo no lo esperaba», admitió el gaditano, que recordó que «dominar de esta manera la categoría, después la Copa RFEF con esos resultados y que el equipo parece que se le queda pequeña la categoría, no es fácil». Juanito puso como ejemplo que «Hércules o Numancia les cuesta y tienen presupuestos parecidos» a los del Córdoba CF.

Y señaló como clave en ese rendimiento la figura de Germán Crespo. «Donde hemos dado con la tecla es con el entrenador», aseveró Juanito, que recalcó que «el mejor fichaje tenía que ser el entrenador» y que, a su juicio, se acertó desde la dirección deportiva con el granadino, sobre el que marcó un reto en los próximos meses y desveló su perfil competitivo. «Cuando lleguemos a febrero, con una sola competición, ahí estará el nivel de gestión de los egos con el trabajo de Germán», avisó el gaditano. «Ojalá tengamos 13 o 14 puntos con el segundo clasificado y solo pensemos en cualquier dinámica que pudiera ocurrir, pero creo que si algo bueno tiene Germán es que es una persona que le gusta batir récords, que se va a tomar en serio todo. Aunque jugara la Copa Manolita se lo tomaría en serio y eso es bueno», remarcó de forma gráfica el director deportivo del Córdoba CF. Además, Juanito explicó que Germán Crespo tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso y «con un buen contrato de Primera RFEF, a nivel de muchos de los que entrenan en esa categoría».