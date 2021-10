Presenciar tres victorias seguidas en El Arcángel no es algo que suceda con frecuencia. Este domingo hay afortunados seguidores que podrán contar que asistieron a un episodio que no se produce desde hace más de una década. El Córdoba CF no enlazaba tres partidos oficiales con signo triunfal desde el curso 2009-10. Por entonces, el equipo militaba en la Segunda División y su técnico era el granadino Lucas Alcaraz. Con el 4-1 frente al San Fernando canario, Germán Crespo ha igualado el récord que dejó su paisano.

El conjunto blanquiverde, en medio de una impresionante colección de plusmarcas individuales y colectivas en Segunda RFEF, añadió el resultado ante la escuadra de Maspalomas a los logrados ante el Cádiz B (3-1) y el Don Benito (3-2) en las jornadas 2 y 4, respectivamente. Hace doce años, el Córdoba firmó victorias ante el Villarreal B (3-1), el Celta (1-0) y la Unión Deportiva Las Palmas (1-0). Ahora ha reeditado un "nueve de nueve" puntos que le sirve para perpetuarse en su puesto de líder del grupo 4 de la cuarta categoría del fútbol nacional.

Sin recortes en el aforo, El Arcángel recuperó el sabor de los partidos anteriores a la pandemia con las gradas pobladas y sonrisas debajo de las mascarillas. La siguiente cita en el estadio ribereño está marcada para el fin de semana de San Rafael, contra el Antequera. Será una oportunidad para alargar el periodo victorioso al calor del hogar.