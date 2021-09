Willy Ledesma (Torremejía, 1989) está viviendo su mejor momento desde que llegó al Córdoba CF, en el mercado invernal de la 2019-20. No solo en lo personal, con cinco goles y tres asistencias en solo cuatro partidos, sino también porque por fin vive una campaña de blanquiverde con ilusión en el vestuario y, sobre todo, ante un Arcángel con más de 7.000 almas.

-El hombre del momento. Cinco goles, tres asistencias, delantero más decisivo de la categoría.

-Bueno, creo que trabajo para superarme día a día, trabajo todas las semanas para mejorar personalmente y al fin y al cabo eso da sus frutos y creo que lo que está pasando es eso.

-Tenía un gran cariño en su tierra, con dos ascensos y percibo que esta temporada, la afición le tiene un cariño especial.

-Creo que mi forma de jugar, de ser, siendo pasional dentro del campo, la gente creo que se siente identificada. Pienso que es eso, mi forma de jugar, de vivir los partidos, por ejemplo, celebrar los goles de manera muy pasional. Y creo que la gente se identifica con eso. Intentaré seguir haciendo eso, porque la gente que veo que disfruta cuando ve que se deja uno todo por la camiseta.

-En cierta medida eso es un don, no todos los futbolistas conectan con la grada.

-(Sonríe) Sí, soy un jugador pasional y la gente se identifica con eso. La gente está disfrutando, tiene muchas ganas de disfrutar y en Córdoba está ocurriendo. La gente viene al campo y cualquier equipo no tiene a 9.000 aficionados en la grada, por lo que hay que disfrutarlo.

-He comprobado que su récord goleador está en 30 goles, en aquel ascenso a Segunda B con el Extremadura.

-Sí. Creo que con Copa RFEF y eliminatorias de ascenso fueron 35 en total. Al fin y al cabo es el trabajo diario, el trabajo de uno mismo, de cuidarse, de descansar, de alimentarse bien, de venir a los entrenamientos disfrutando como si fuese el último. Eso es lo que da frutos y creo que es lo que me pasa a mí.

"El año pasado hay que pasar página, porque fue desastroso. Pero si el año pasado hubiéramos tenido a los aficionados en la grada de El Arcángel creo que habríamos cumplido el objetivo"

-Va camino de reventar ese listón goleador en una temporada.

-(Ríe) Ojalá, ojalá que así sea. Pero la verdad es que yo cambiaría todos mis goles ahora mismo por el ascenso del Córdoba CF.

-Recuerdo que dijo en verano que las buenas plantillas se demuestran en el césped.

-Sí, creo que en estos cuatro partidos el equipo ha demostrado que tiene ganas, ilusión, que sabe en la categoría en la que estamos. Sale al campo a disfrutar, disfruta corriendo, jugando al fútbol y al final creo que el vestuario que hay se ve que está disfrutando. Tanto el que está como el que sale desde el banquillo está disfrutando y creo que ese es el camino a seguir.

-La llegada de Germán Crespo para usted, con el estilo ofensivo, es una ventaja para usted.

-Sí, creo que la plantilla que la dirección deportiva ha hecho tiene mucha variedad en el juego. Si queremos jugar verticales podemos jugar así. Si queremos jugar a tener balón, lo hacemos. El míster ha hecho un trabajo en pretemporada en el que tenemos muchos registros, muchas variantes en el juego y se está demostrando en cada partido.

-Tendrá que comentarme su faceta de asistente, tres pases de gol en cuatro partidos, no sé si le había ocurrido antes. Y alguna otra que era asistencia de gol, clara, pero que los compañeros no aprovecharon, como la de Luismi ante el Don Benito.

-(Ríe) Bueno, creo que eso está trabajado, lo trabajamos durante la semana. A Luismi ya el año pasado también le di un par de pases y ya nos conocemos. Sabemos que cuando uno tiene el balón y un compañero se desmarca hay que darle el balón. Ahora mismo está saliendo bien, disfrutando de esos momentos del juego, esos momentos de saber estar en el campo y disfrutando.

-Los equipos tienen sus momentos y el Córdoba ha comenzado como un bólido. Habrá partidos en los que también empatará y perderá, no se pueden ganar 34 partidos.

-Lo que se nos pedía lo hemos hecho, que era arrancar bien la Liga, que era importante ganar los primeros partidos y lo importante lo hemos hecho. Seguramente vendrán momentos malos, porque un equipo tiene altibajos y a lo mejor hay expulsiones, momentos en los que físicamente el equipo esté algo peor y habrá momentos malos. Pero creo que este equipo tiene muchísima variedad de jugadores, mucho fondo de armario y cuando llegue ese momento habrá que mantener la cabeza fría sabiendo que nosotros sabemos hacer las cosas muy bien. Mantener la línea durante todo el año. Seguro que perderemos partidos, no lo niego, pero va a ser difícil (sonríe).

-Con cuatro de cuatro, 14 goles a favor y claro líder, ¿tiene margen de mejora el equipo o está en su tope ya desde el inicio?

-Sí tiene margen de mejora. No nos pueden meter dos goles en casa, por eso pienso que hay margen de mejora. Tenemos que dejar la portería a cero y eso depende desde el delantero hasta el portero, desde el que está en el banquillo hasta los que están en la grada. Tenemos que saber que en esta categoría no te pueden hace rmás de un gol, porque es muy difícil marcar en todos los partidos tres goles. Por eso pienso que tenemos mucho margen de mejora.

"Tenemos que dejar la portería a cero y eso depende desde el delantero hasta el portero, desde el que está en el banquillo hasta los que están en la grada"

-Hablemos de penaltis. El Córdoba es el rey de los penaltis del fútbol español, aunque con ese lunar de los dos fallados.

-Al final lo falla el que lo tira. Es verdad que opino que cuando uno tira un penalti, el siguiente debe lanzarlo otro jugador, pero ahora mismo me siento con mucha confianza, me siento seguro de poder hacer gol de penalti, aunque hay que ensayarlo, porque ya hemos fallado dos de cinco (ríe).

-Hablemos del Tamaraceite. Un campo complicado y en el que el año pasado se sufrió mucho para ganar, aunque este Córdoba CF nada tiene que ver con aquel.

-Sí, pero va a ser difícil, como en todos los campos. Es verdad que es un campo pequeño, de césped artificial en el que nosotros pues no jugamos habitualmente en césped artificial. Y tienen buen equipo, porque aunque hayan empezado mal tienen jugadores que llevan muchos años juntos y tienen experiencia, saben a lo que tienen que jugar y también saben llevar el ritmo de partido. Será clave actuar como el día en Coria: estar muy concentrados los 90 minutos. Porque en esos partidos parece que no pasa nada y cualquier pelotazo es una ocasión de gol. Será clave estar concentrados los 90 minutos.

-La Copa RFEF llega tres días después: ¿la miran como objetivo o esta temporada se trata de estar concentrados en el objetivo primordial?

-Creo que ahora se trata de estar concentrados en el partido del domingo y, después, pensar en la Balona. Iremos también con la máxima ilusión, porque creo que cualquier jugador del Códoba CF, cuando se pone la camiseta, el escudo, debe ir a cualquier partido oficial a muerte.

-En Córdoba bien, lo ha comentado públicamente, y su familia también. Si hubiera buscado una segunda casa para estar tan bien como en Torremejía hubiera sido esta. Ha dado con el sitio.

-Sí, te digo que en verano me vinieron ofertas, algunas de superior categoría. Y miré otras cosas personales: estaba bien en Córdoba, se han adaptado muy bien mi mujer y mi hija, yo mismo estaba muy bien y quería disfrutar más tiempo de esta ciudad, de este equipo y de esta afición. Y por eso me quedé.

-¿Algo que le guste en especial a la familia?

-Le gusta mucho pasear por la ciudad. Mi mujer se ha hecho amiga de las madres de las compañeras de mi hija, tenemos un buen grupo con los compañeros de aquí y estoy a dos horas de mi casa. Con este campo, en esta ciudad… Estoy muy contento, muy feliz.

-¿Lo que se respira en el vestuario es mirar la primera posición o estar arriba, en general?

-No te voy a engañar, porque nosotros mismos hemos visto que en estos cuatro partidos hemos tenido un nivel muy alto y creo que lo debemos mantener. Ahora estamos en la primera posición y lo que queremos es no bajar de ese primer puesto. Con los pies en la tierra, porque sabemos que va a ser muy difícil. Ahora hay mucha euforia y la gente está disfrutando mucho, hemos metido tres goles por partido, pero hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que va a ser muy complicado, pero no queremos bajar de ese primer puesto.

"Ahora estamos en la primera posición y lo que queremos es no bajar de ese primer puesto. Con los pies en la tierra, porque sabemos que va a ser muy difícil"

-Está en su mejor momento desde que llegó a Córdoba, tanto a nivel personal como de equipo. Estará pensando en «que me quede como estoy».

-(Ríe) No, porque he fallado un penalti y tenía que haberlo metido. Sí, la verdad es que estoy contento. Hice un trabajo en verano fuerte para llegar lo mejor posible a principio de temporada. Soy un jugador que me caracterizo por trabajar, por entrenar todos los días a muerte, por cuidarme al máximo y eso se está reflejando en el campo.

-Una plantilla renovada, con mucha gente joven y algún veterano añadido. ¿Hay algo que le haya llamado la atención especialmente?

-Sí, la ilusión y las ganas que tienen de jugar en El Arcángel cada 15 días. Creo que eso se respira en el vestuario. El partido contra el Recreativo de Huelva nos vino bien para saber que fuera de casa teníamos que apretar y los jóvenes lo han cogido a la perfección. En muchos compañeros veo caras felices cuando entran en El Arcángel.

-En el verano de la pretemporada de Torrox le pregunté por El Arcángel cerrado por la pandemia. Se veía que esta temporada sería diferente.

-El año pasado hay que pasar página, porque fue desastroso. Pero si el año pasado hubiéramos tenido a los aficionados en la grada de El Arcángel creo que habríamos cumplido el objetivo. Pero ahora mismo es clave cualquier partido, porque vamos ganando 1-0 en El Arcángel y veo a la afición disfrutar, veo que la gente está deseando que llegue el domingo para ver a su Córdoba CF y eso es digno de reconocer. Y se respira un ambiente muy positivo.

-¿Es posible para usted batir aquel récord goleador de hace seis años del que hablábamos antes?

Para eso trabajo todos los días, para superarme día a día y para que todas las temporadas, la que venga sea mejor que la anterior. Y la verdad es que con ese récord intentar superarlo, aunque sé que es difícil. Pero para eso estamos. Y disfrutar del momento y de lo que estamos viviendo ahora.