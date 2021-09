Al Córdoba CF también le llegan buenas noticias lejos del terreno de juego. Tras la victoria ante el Don Benito, este domingo en El Arcángel, Germán Crespo desveló que Simo no disputó ni un minuto, a pesar de estar en el banquillo, por un problema físico que sufrió en el último entrenamiento semanal, lo que aconsejaba que no participara en el encuentro, salvo necesidad imperiosa. Finalmente, Simo no tuvo que ser utilizado y seguirá recuperándose de una luxación en el hombro sufrida el pasado sábado y de la que se prevé que esté restablecido para el encuentro de la quinta jornada de Liga en la que el Córdoba CF visitará en el Juan Guedes al Tamaraceite (domingo, 13.00 horas).

No fue el único contratiempo ocurrido el sábado, ya que Carlos Puga también tuvo un susto en forma de golpe en el tobillo, por lo que fue duda hasta el último minuto. Aun tocado, el granadino dispuso de minutos ante el conjunto pacense y dispondrá de toda esta semana para su completo restablecimiento.

Pero las buenas noticias se produjeron este lunes, durante el entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva. Todos los jugadores "apuntados" a la enfermería estuvieron sobre el césped del campo 2 de Camino de Carbonell. De hecho, Carlos Marín y Alejandro Viedma entrenaron con el grupo con normalidad, por lo que salvo contratiempo durante la semana, ambos estarán a disposición de Germán Crespo para el viaje a Las Palmas.

El sintético del Juan Guedes, nada bueno para regresar

Fuera del grupo se ejercitaron Samu Delgado, Álex Meléndez, Simo, Javi Flores y Miguel de las Cuevas. Samu Delgado continúa con su recuperación y no se prevé que abandone ya los ejercicios a pie de campo. El extremo derecho y los servicios médicos blanquiverdes consultaron con especialistas de Madrid y de Santander y la previsión es que la próxima semana o, a lo sumo, la siguiente pueda entrar en el grupo progresivamente. Por su parte, Álex Meléndez continúa con su recuperación y en el club se valora aplicar la prudencia en todos los jugadores. De hecho, se medita si poner a disposición de Germán Crespo a todos los jugadores salvo Samu Delgado debido a las especiales características del terreno de juego, sintético, del Juan Guedes. Volver de cualquier lesión muscular en un campo como el canario no es lo más aconsejable, aunque todo dependerá de la evolución y sensaciones de los futbolistas a lo largo de esta semana.

Uno de los tres que están para regresar es Simo, que a pesar de esa luxación en su hombro derecho podrá estar en la convocatoria para Canarias si así lo estima conveniente el técnico blanquiverde, pasada ya la urgencia del choque ante el Don Benito. También, Javi Flores y Miguel de las Cuevas. De hecho, el alicantino quería entrar en la lista el pasado sábado, aunque la citada prudencia con la que se maneja el club en el aspecto físico de los jugadores convenció al segundo máximo goleador blanquiverde de la temporada para esperar al partido en el Juan Guedes que, como se ha mencionado, no es el mejor terreno de juego para regresar tras un problema muscular. También debe entrar en el grupo, al igual que los dos anteriores, Javi Flores, que ya no siente molestias y se ha perdido los dos últimos compromisos del Córdoba CF.

Por lo tanto, buenas noticias para Germán Crespo y el Córdoba CF que, más allá de algún caso en el que se valora el césped sintético del estadio canario, recupera a la mayoría de los jugadores que la pasada semana estuvieron en la enfermería. De hecho, hasta el jefe de los servicios médicos del club, el doctor José Bretones, que muestra una llamativa férula y escayola en la pierna, tras una fractura provocada en el último entrenamiento para el Campeonato de España de Judo (veteranos). Bretones tiene varios títulos nacionales e internacionales y debía intervenir en el campeonato el fin de semana en el que el conjunto blanquiverde jugaba en Coria, pero unos días antes se produjo la lesión, que le tendrá con escayola las dos próximas semanas.