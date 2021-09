El Ayuntamiento de Córdoba volverá a patrocinar desde esta temporada al Córdoba CF, el Estadio de San Eulogio será remozado completamente con una inversión de un millón de euros, que incluye la instalación de un nuevo césped y el arreglo de todos los muros y portadas, y la cesión de El Arcángel estará cerrada "en esta temporada". Para optar a ella habrá que acudir a un concurso-licitación en el que se deberá acreditar "solvencia técnica y económica", según anunció este lunes el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

Bellido fue el invitado del programa Ser Deportivos, de Radio Córdoba, y en él informó de que el Ayuntamiento "va a volver a ser patrocinador oficial del club. Modesta y humildemente", porque la administración local "no puede dar un patrocinio como en Primera División", justificó, aunque "estaremos ahí para echar una mano" al Córdoba CF.

Sobre el Estadio de San Eulogio, el primer edil anunció que "lo primero" que hará su Gobierno es "arreglarlo y ponerlo en funcionamiento. Sanearemos la grada, pondremos el césped" y múltiples arreglos adicionales que supondrán que el proyecto "ronde el millón de euros. Solo poner el césped es una inversión", comentó Bellido, que añadió que hay que realizar trabajos de calado en "grada, muros, portadas... Es verdad que no está para tirarlo, pero sí hay que meterle mucho dinero para dejarlo en condiciones", explicó gráficamente. "Una vez que esté arreglado será para los clubs de Córdoba, incluso habría que estudiar más adelante hacer una concesión", aunque también avisó de que "a pesar de que me han llegado rumores, que no son ciertos", San Eulogio no tiene "novio", es decir, que ningún club ha contemplado aún esa posibilidad una vez que esté remodelado.

Entrando de lleno en las instalaciones del Córdoba CF, el alcalde de la ciudad comenzó por la situación desatascada entre la entidad blanquiverde y el Grupo Tremon para llegar a un acuerdo por una década para seguir utilizando las instalaciones de Camino de Carbonell. Este verano alguna manilla hemos echado para resolver esa situación con los propietarios de los terrenos, una mano modesta y humilde", comentó el primer edil, que recalcó que esa intermediación iba dirigida a que "las cosas se hicieran bien. Se ha hecho una buena gestión del Córdoba CF, regularizando y liquidando" cantidades pendientes que terminaron con el acuerdo entre las partes. Sobre las declaraciones de hace unos días de Javier González Calvo, consejero delegado blanquiverde, anunciando que convivirían "dos ciudades deportivas" del Córdoba CF, Bellido comentó que "en la medida en que sea legal, ayudaremos a que eso llegue a buen puerto", por lo que pasó al nada fácil asunto de la cesión de El Arcángel.

Bellido informó de que en el Ayuntamiento llevan tiempo "con registradores, abogados, notarios y hemos dado el último paso, pagar los 5.000 euros pendientes de la expropiación original del año 90 y, si todo va bien, espero que dejemos esta temporada resuelto con una cesión, un convenio, la fórmula que se vea, y que tenga algún aprovechamiento más, que ahora no se puede". El alcalde entiende que "se tendrá que sacar un concurso limitado a entidades deportivas", porque "nadie quiere un estadio de fútbol si no es un club de fútbol y más, un estadio de ese tamaño", de ahí que la intención del Gobierno local es "ligar esa concesión a la terminación del estadio. No podemos darle gratis un bien a nadie", afirmó Bellido. ,"Cuando digo que no sea gratis no es solo por la legislación española, sino por aquella investigación de la UE sobre ayudas ilegales a clubs de fútbol, entre las que se incluían las cesiones gratuitas como una ayuda del estado". Así, el alcalde de la ciudad, comentó que "podría intentarse, y estamos en ello, que la cesión no tenga la contraprestación de un dinero en metálico, sino hacer una valoración para ver si se puede terminar el estadio una vez hecha la cesión, que se pudiera culminar el estadio", explicó. "Ojalá encontremos el camino legal para hacerlo", deseó el alcalde, ya que para él "se solventarían las dos cuestiones: estaría bien cedido y se terminaría el estadio".

Y, finalmente, ese concurso para la cesión no estaría "abierto" a todo el mundo o a cualquier club, porque "todos los concursos de cualquier ámbito se rigen por una cuestión que es la de la solvencia", avisó Bellido, en este caso, "solvencia económica y técnica". En el caso de El Arcángel "se deberá acreditar la solvencia económica y tédcnica. La técnica se refiere a la categoría deportiva a la que esté ligado el club", porque "un estadio es para el deporte profesional, no para el amateur", por lo que "no tiene sentido que un club amateur se quede con un estadio de 22.000 espectadores", opinó. "En cualquier caso", remató Bellido, "se deja abierta una puerta, por si en el día de mañana hay varios clubs de la ciudad en categorías profesionales" que aspiren a jugar en El Arcángel, pero en ese hipotético caso "se obliga a estar de acuerdo con el concesionario" de El Arcángel "previo pago correspondiente. Tenemos que hacerlo así", argumentó Bellido.

Además, el alcalde de Córdoba comentó que él cree que "no se va a dar", porque "esas concesiones se suelen dar por décadas" y, en este caso, podría llegar "hasta los 50 años".