El Córdoba CF afrontará la nueva categoría a la que ha caído, la Segunda RFEF, con el objetivo ineludible de lograr el ascenso por la vía directa en la próxima temporada 21-22. Y no será fácil, por mucho que se pronuncie, peyorativamente en ocasiones, el nombre de algunos de los adversarios que tendrá el conjunto blanquiverde. Es cierto que aún no están los 90 equipos que se han clasificado para la misma y, por lo tanto, aún no se puede valorar el reparto que se hará en los cinco grupos previstos, a 18 por cada grupo. Pero tirando un poco de lógica -concepto que en ocasiones no aplica la RFEF-, se podría conformar un grupo sur integrado por equipos andaluces, murcianos y extremeños.

A falta de dos andaluces -que ojalá uno sea el Ciudad de Lucena o el Salerm Puente Genil- y de un murciano, los otros 15 equipos, además del Córdoba CF, que integrarían dicho grupo serían el Cádiz B, El Ejido, el Granada B, el Vélez, el Mancha Real, el Xerez Deportivo, el San Roque de Lepe, el Atlético Pulpileño, el Real Murcia, el Águilas, el Villanovense, el Mérida, el Don Benito y el Montijo. Con 11 de esos 14 equipos el Córdoba CF ya ha competido en Segunda División B en alguna fase de su historia, e incluso con alguno de ellos en Segunda División A.

Podrían parecer pocos o que algunos de sus rivales sean vistos con poca entidad. Pero siempre ha ocurrido eso cuando el conjunto blanquiverde compitió en Segunda B. Sin ir más lejos, en su anterior etapa en la categoría de bronce del fútbol español, la 06-07, el Córdoba CF ya compitió contra el Villanueva (al que relevaría el Ciudad de Lucena o el Salerm Puente Genil en la 21-22) y, de hecho, tras quedar clasificado en cuarta posición también tuvo por delante en la tabla al Portuense, al Linares o al Sevilla Atlético. En aquel grupo 4 jugaron, precisamente, el Águilas, que se reencontrará con el conjunto blanquiverde en la RFEF 14 años después, el Baza, el Cerro de Reyes o el Mérida, al que también se reencontrará el Córdoba CF en la nueva categoría, que se mezclaban con el Jaén, el Cartagena, el Granada, el Marbella, el Melilla, el Alcalá o el Écija.

Pero es que en su anterior etapa en Segunda B, una campaña antes de la histórica del ascenso, el Córdoba CF tuvo como rivales al Málaga, al Recreativo, al Cádiz, al Granada, al Almería o al Murcia, pero también al Isla Cristina, al Manchego, al Yeclano, al Motril, al San Pedro, al Guadix o al Mar Menor. De hecho, el conjunto blanquiverde se reencontrará a buen seguro con el Vélez, ya clasificado para la Segunda RFEF, con el que se vio las caras en la 95-96 y en la 96-97, cayendo en su primera visita al conjunto malagueño, en el que militaba Alfonso Espejo, por 1-0.

A pesar de todos los cambios, el grupo de Segunda RFEF en el que militará el Córdoba CF la próxima temporada tendrá muchos puntos en común con el grupo 4 en el que solía militar el Córdoba CF.