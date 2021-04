La Real Balompédica Linense cumplirá 110 años en el 2022. Un histórico del fútbol español y andaluz que apenas ha logrado catar seis temporadas la Segunda División, la última de ellas hace ya casi siete décadas. No deja de ser curioso que en todas las crisis del Córdoba CF y sus antecesores siempre ha estado como testigo el conjunto gaditano.

Tomando como referencia las tres primeras categorías del fútbol español, el estreno de la Balona contra un conjunto cordobés data de la temporada 49-50. La primera visita de un equipo de la ciudad a La Línea de la Concepción fue en febrero de 1950, hace más de 70 años. Entonces, el Real Club Deportivo Córdoba lograba un empate en casa de la Balompédica Linense y, justo ese mismo día, mientras linenses y cordobeses se repartían los puntos en Segunda División, había fútbol en El Arcángel: la SD Electromecánicas recibía al Cádiz, que militaba en Tercera División. El conjunto «eléctrico», como lo denominaban las crónicas de la época, goleaba al equipo cadista (4-1). De hecho, en los registros históricos de la Balompédica Linense figura como mayor goleada en casa en su historia un 8-0 endosado al Real Club Deportivo Córdoba.

Pocos años después se iniciaba la temporada 54-55 con el recién nacido Córdoba CF en Tercera División, una campaña que finalizaría mal para los balonos, descendiendo a Tercera División. Esa refundación o nacimiento cordobesista fue la primera ocasión en la que la Balona militaba en una categoría superior al máximo representante futbolístico cordobés, ya que un año después, justamente, el conjunto blanquiverde lograba el primer ascenso de su historia, en esta ocasión a Segunda División. En cierta manera fue la primera crisis futbolística cordobesa de la que fue testigo la Balompédica Linense.

Se va uno, llega el otro

La segunda ocurriría casi tres décadas después. En la temporada 82-83 el Córdoba CF descendía a la recientemente creada Segunda División B, mientras que la Balona ascendía a ella, por lo que ambos se reencontraron en la misma categoría en la campaña 83-84. Sería por poco tiempo, ya que en esa liga de triste recuerdo para el cordobesismo más veterano, el conjunto blanquiverde regresó a Tercera División, categoría que no pisaba desde su creación. Por su parte, la Balona se salvó virtualmente del descenso a tres jornadas del final, tras ganar en el Municipal por 4-2 al Antequerano. No deja de ser llamativo que los linenses encajaran en los tres últimos partidos 17 goles y no anotaran ninguno. El caso es que en la 84-85 la Balona estaba una categoría por delante que el Córdoba CF por segunda vez en su historia, aunque sería también brevemente, ya que aquel equipo entrenado por Ortuondo volvió a Segunda B en el verano del 85, en donde se reencontró, lógicamente, con la Balompédica Linense, con la que compartió fútbol de bronce durante ocho temporadas consecutivas. Al término de la 92-93, mientras que el Córdoba CF peleaba por regresar a Segunda División, la Balona volvió a caer a Tercera División al término de aquella campaña y no coincidió con los blanquiverdes durante décadas, ya que recuperaron la Segunda B en la 99-00, cuando el Córdoba CF cumplía su primer año en Segunda A tras 17 de ausencia.

Desde aquel descenso balono del 93, el Córdoba CF volvería a reencontrarse con los linenses, precisamente, la temporada pasada, 26 años después. Una travesía en la que la Balompédica llegó a cruzarse con el Lucena, con el Pozoblanco y hasta con el Córdoba B.

El filial blanquiverde, QUE en aquella destacada época en la que estuvo cuatro temporadas en el fútbol de bronce, llegó a ganar, hace tres años, en el Municipal de La Línea.

Ahora, 37 años después de la última ocasión en la que ocurrió, y salvo milagro, todo apunta a que la Balona estará por tercera vez en su historia en una categoría más alta que el Córdoba CF. Han pasado cerca de cuatro décadas desde la última ocasión y de nuevo un histórico del fútbol andaluz y español será testigo de la enésima travesía por el desierto que le espera al Córdoba CF. Si al final no se evita el desenlace, ojalá sea tan corta como las anteriores y toque cruzarse con la Balompédica en Primera RFEF la próxima temporada.