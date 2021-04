Si no fuera por lo que significa la temporada del Córdoba CF, las cuentas en la previa del choque ante el Tamaraceite terminaban en más de una carcajada. «Si ganamos hoy, ganamos en La Línea y en la última jornada...», ya saben. «No, pero interesa que gane este y que el otro no pierda», comentaba otro compañero, lo que provocaba más comentarios jocosos. Después, tras el empate ante el equipo de López Silva era complicado sonreír, incluso, pero todos apelaban a que la alegría experimentada por la victoria del Cádiz B ante el Sevilla Atlético podía repetirse. Pero no.

La Balompédica Linense sumaba un punto en Murcia y llegó a los 38, siete más que los blanquiverdes a falta de disputarse dos jornadas

La puerta se cierra lentamente para el Córdoba CF y todo hace indicar que se quedará fuera de la Primera RFEF, salvo un milagro que además de tal sería rocambolesco. Pero mientras los números den, los blanquiverdes estarán obligados a pelear hasta el último partido.

El empate logrado por la Real Balompédica Linense en el Enrique Roca de Murcia hace que los de Antonio Calderón lleguen a los 38 puntos, por lo que se han vuelto ya inalcanzables para un Córdoba CF (31 puntos) que deberá centrar la lucha, por supuesto, en sumar los seis puntos que restan y que el Sevilla Atlético (34 puntos) no sume más allá de dos. Además, el Córdoba CF necesita algo ciertamente peculiar, ya que tanto Sevilla Atlético como Tamaraceite dependen de sí mismos para dejar atrás a los blanquiverdes, por lo que estos necesitan que el choque entre ambos de la próxima jornada termine en tablas. Esa igualada supondría que el filial sevillista sumara 35 puntos y el Tamaraceite 33, por lo que un triunfo de los de Crespo en La Línea les llevaría hasta los 34 puntos. De esta manera, en la última jornada, el Córdoba CF, ya por delante de los canarios y logrando los tres puntos ante el Cádiz B, necesitaría también que el Sevilla Atlético no pasara del empate ante la Balompédica Linense en la última jornada liguera, partido que disputarán en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Ahora el Córdoba CF ya no necesita ganar por más de un gol en el Municipal de La Línea, sino «simplemente» ganar, ya que sus rivales por esa segunda plaza para jugar en la Primera RFEF la próxima temporada son el Sevilla Atlético y el Tamaraceite. Como se ha explicado, el Sevilla Atlético no debe pasar de sumar sendos empates en Tamaraceite y en casa, ante la Balona, mientras que con ese primer empate, al Córdoba CF le daría igual lo que hicieran los canarios en el último encuentro liguero, en el Enrique Roca de Murcia, ya que con ese empate ante el Sevilla Atlético y el triunfo en Murcia sumarían 36 puntos, uno menos que los 37 a los que llegarían los blanquiverdes.

Ciertamente, unos equilibrios que se antojan complicados, pero que obligan, en cualquier caso, a que los de Germán Crespo ganen el próximo domingo, en el Municipal de La Línea, a la Real Balompédica Linense.

Ahora, las cuentas van simplificándose paulatinamente, lo cual, obligatoriamente, no significa que sea una buena noticia para el Córdoba CF, cuyo panorama va, semana a semana, aclarándose. Un equipo que necesita demasiados milagros.