El alcalde de la ciudad, José María Bellido, comentó este miércoles el contencioso abierto por el Córdoba CF con la instalación de la lona de preferencia, en El Arcángel, la pasada semana. Bellido ha informado de que el Ayuntamiento está «en contacto con el Córdoba CF y todo va bien. Hemos hablado, se han puesto sobre la mesa los argumentos de cada una de las partes y hemos llegado a un acuerdo», desveló. Asimismo, anunció que los dirigentes blanquiverdes «van a retirar la lona, lo van a hacer de forma voluntaria y todo se va a reconducir» para que «se haga bien, como hemos dicho siempre». Asimismo, el alcalde explicó que las conversaciones para la cesión de El Arcángel, iniciadas hace ya meses, están «muy avanzadas» y que en esa concesión también se incluiría la posibilidad de la instalación de la lona. Bellido se mostró «agradecido» por «la actitud de la directiva del Córdoba CF» ante el problema generado, ya que «en cuanto vio el problema que había, entablamos las negociaciones pertinentes con los asesores jurídicos del Ayuntamiento, y lo han entendido», por lo que para él es un «asunto zanjado».

Por su parte, el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, se felicitó en el acto de presentación del Ralli Sierra Morena de la reunión de este miércoles «Siempre he dicho que nuestra relación con el Ayuntamiento ha sido fantástica, siempre con la posibilidad de hacer cosas para esta ciudad, no solo desde el punto de vista del fútbol, sino mucho más», comenzó el dirigente blanquiverde, para reconocer posteriormente que si el Ayuntamiento «considera que nosotros estábamos entorpeciendo la labor que ellos pueden estar haciendo y que estábamos sobrepasando alguna norma, no queda más remedio que retirar la lona y trabajar en que la concesión del estadio se pueda llevar a cabo rápidamente». De esta manera, el Córdoba CF aspira a «cumplir todos los requisitos necesarios para poder disponer de la totalidad del estadio».

Paralelamente, González Calvo reiteró que «hay un acuerdo con Tremón», pero que también existen «ciertas circunstancias que siempre demoran, por intereses de las dos partes, y con la tranquilidad absoluta de que permaneceremos allí», aseguró. Además, el consejero delegado del Córdoba CF informó de que el club está «en trámites con un estudio de arquitectura para presentar la documentación necesaria para proceder a la legalización de esos terrenos».