La intención de cubrir la zona de Preferencia de El Arcángel con una lona publicitaria no ha pasado del terreno de las ideas desde hace años, con distintas directivas en el Córdoba CF y corporaciones de diferente signo en el Ayuntamiento. Sin embargo, la instalación en los últimos días de andamios en esta fachada desveló de hecho la existencia de un proyecto en marcha para cubrir ese espacio que da a la autovía.

El proceso, sin embargo, tendrá que pasar por los trámites pertinentes, según ha recordado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, tras ser interpelado por el particular en el transcurso de una comparecencia ante la prensa. "Hemos comprobado, efectivamente, que había unos andamios, que se estaba haciendo una actuación", expresó el primer edil, antes de subrayar que "las cosas hay que hacerlas por el buen camino". Bellido instó así al Córdoba CF a "hacer las cosas bien y ordenadamente", insistiendo en que por parte del Ayuntamiento "hay una máxima predisposición para que esa parte del estadio pueda estar cubierta por una lona, si no se puede terminar".

Las declaraciones de Bellido han sido rotundas al respecto. "Primero hay que tener los papeles y luego hacer las actuaciones", ha recalcado, desvelando que la directiva del Córdoba CF "ya lo sabe", por lo que espera que "en los próximos días" presente una iniciativa con el procedimiento que se les ha trasladado por parte de los servicios técnicos municipales. "Y va a ser bienvenida", dejó dicho.

"Estamos a la espera de que nos presenten ese proyecto para poder dar los pasos administrativos para que lo que hoy tenga una apariencia sea una realidad, porque si no se truncará. Si no damos los pasos correctos, al final las cosas no llegan a buen término", concluyó Bellido.