La corriente crítica del PSOE-A ha demandado un cambio «radical» ante el «deterioro» del partido y ha advertido de que las propuestas del líder, Juan Espadas, de reforzar la dirección y crear un gobierno alternativo son un «maquillaje» que no solucionará la perdida de credibilidad ante los ciudadanos. Espadas tiene previsto anunciar esta semana cambios orgánicos en la dirección andaluza y ultima poner en marcha un «gobierno alternativo» al de Moreno en la Junta, para endurecer la oposición al Gobierno andaluz, aglutinar propuestas que procedan de la sociedad civil y elaborar el futuro programa electoral.

La corriente crítica del PSOE, en la que se sitúa Luis Ángel Hierro, exdiputado y candidato en las primarias, ha rechazado frontalmente las iniciativas que propone Espadas y ha sostenido que lo que necesita el partido es un cambio «radical y no un maquillaje o distracciones».

Del gobierno alternativo, ha señalado que un gobierno a la sombra es en realidad tener portavoces parlamentarios que respondan a cada uno de los consejeros del Ejecutivo andaluz y ha criticado que «no se les ha dejado» ejercer esta labor. «El problema no solo está en que no se ha dejado actuar a esos portavoces, el problema es que las propuestas de Espadas suenan a la idea de cambiar para que no cambiemos», ha señalado.

El partido, según Hierro, ha entrado en una fase que no responde a una dinámica de gestión, sino a una dinámica de «reconstrucción del poder» del partido porque «no se gestiona bien» y se ha llegado a un «deterioro» de la confianza y la credibilidad que «obliga a una cirugía mayor, no a un maquillaje». En su opinión, la Ejecutiva que encabeza Juan Espadas ha agotado ya su capacidad en los últimos tres procesos electorales, ya que ha cosechado en alguno de ellos el peor resultado de la historia y se ha perdido una gran cantidad de poder local.