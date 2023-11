La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, manifestó este jueves que el canon del agua volverá a estar vigente en el año 2024, tras la suspensión que se estableció para el presente ejercicio, y que se prevé recaudar unos 140 millones.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, quiso dejar claro que el canon del agua no fue eliminado, sino suspendido por un año. Explicó que este canon del agua fue establecido por los anteriores gobiernos del PSOE-A y cuando el PP-A llegó a la Junta se detectó que había más de 700 millones de euros «sin gastar». Los socialistas, según añadió, «pusieron el canon pero no gastaban lo recaudado, no lo ejecutaban, y el canon se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas».

En este sentido, expuso que la decisión de suspenderlo para el presente año obedece a que había «remanentes suficientes y entendíamos que era posible y viable establecer esa suspensión» y la mayor parte de estos recursos están ya en ejecución porque se han hecho muchas obras hidráulicas en los últimos tiempos. España manifestó que las rebajas fiscales que se han llevado a cabo han dejado en manos de los ciudadanos y de las empresas 900 millones de euros al año. «Eso ya, sí o sí, hagamos algo o no hagamos nada, es una rebaja fiscal que arrastramos de todos los años», apuntó.

Al respecto, el secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, defendió este jueves la utilidad que, a su juicio, tienen el canon autonómico del agua que la Junta va a recuperar de cara al próximo año 2024, según se desprende de su proyecto de Ley de Presupuestos, y reclamó al Ejecutivo autonómico que «acompañe» dicha recuperación de una «mejora de la asistencia hídrica a los ayuntamientos». Llanes enmarcó la «decisión» del Gobierno andaluz de «recuperar ese canon para financiar inversiones hídricas» en un «ejercicio de responsabilidad cuando se tienen que aumentar determinadas inversiones» para lograr financiación que la Junta «no consigue del ahorro público», según apostilló.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, consideró que la recuperación de la Junta de Andalucía del impuesto del denominado canon del agua, el canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, responde a que es «una obligación con la Unión Europea», al tiempo que esgrimió que de la exención que acordó para este 2023 sus beneficiarios fueron «las grandes empresas», no las familias, para las que cifró el ahorro entre 25 y 40 euros, «que no te llega ni para comprar las frutas de la semana».

Organizaciones agrarias y sindicatos

Por otro lado, las distintas organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos andaluces reaccionaron de manera dispar al anuncio de España. Mientras la Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores (UPA) considera que es «una medida positiva», a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) no les parece «el momento más oportuno» para la imposición de nuevo de esta tasa y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG) lo ve «fuera de lugar en este contexto de sequía».

Así, el sindicato UGT Andalucía manifestó ayer que considera «positiva» la vuelta del canon del agua que anunció la Junta de Andalucía, siempre que «sea progresivo y destinado exclusivamente a infraestructuras hídricas», añadió la organización en una nota.