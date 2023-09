El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostró este miércoles el compromiso «unánime» de las instituciones andaluzas por hacer de la celebración de los Grammy Latinos en la comunidad «una oportunidad única y memorable».

Moreno se expresó así durante el acto de presentación de nuevos detalles de la programación del evento tras la reunión en el Real Alcázar de Sevilla con el consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

Tras el encuentro, al que también asistieron el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; y los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; de Málaga, Francisco de la Torre; y de Granada, Marifrán Carazo, Moreno destacó que Andalucía «será el destino elegido por una potente constelación de estrellas de la música latina». «El nombre de Andalucía va a sonar por todos los rincones del mundo», dijo el presidente. Abud por su parte calificó este como un momento «histórico» y aseguró que este trimestre Andalucía «se convertirá en epicentro de la música latina a nivel mundial», además de agradecer el «apoyo maravilloso» recibido por parte de la comunidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró que la Academia «no podía tener mejor idea» que celebrar esta gala en la ciudad hispalense que «fue capital del mundo y puerta de entrada de América gracias al río Guadalquivir». Su homólogo malagueño, Francisco de la Torre, subrayó la apuesta de su ciudad por convertirse en un escenario «de vanguardia en el que la música urbana esté presente». Marifran Carazo ensalzó la relación de Granada con la tradición y el flamenco.

Abud precisó que la plaza de toros de La Malagueta será el 13 de octubre escenario de una Latin Grammy Session en la que participarán La Mala Rodríguez, Beret y Feid. Además Málaga recibirá «un regalo muy especial» de la Academia Latina de la Grabación, el «arte oficial», que será plasmado en una pared por la muralista brasileña Aline Bispo. La siguiente cita será el lanzamiento el 10 de noviembre, en redes sociales, de la Latin GRAMMY Session: Flamenco, una pieza audiovisual que se grabará en la Alhambra de Granada en la que se realiza «un pequeño retrato del género en la actualidad». Participarán Carmen Linares, Arcángel, Niña Pastori, Alana Sinkey, Lola Índigo y Omar Montes, acompañados por la bailarina Belén López.

A partir de ese mismo día comienzan en Sevilla los actos de la Semana de los Grammy Latinos, con el evento Latin Grammy in the Schools, en el Conservatorio Francisco Guerrero, seguido por los premios especiales que se concederán el domingo 12. En ellos se distinguirá a Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja con el Premio a la Excelencia Musical, mientras que Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibirán el Premio del Consejo Directivo. El lunes 13 tendrá lugar en Casa Pilatos el Leading Ladies of Entertainment, dedicado a Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta López, y el martes 14 se celebrará la recepción de nominados en el Real Alcázar de Sevilla. El miércoles 15 la cantante italiana Laura Pausini será distinguida como Persona del Año en una gala en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), y el jueves 16, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, se celebrará la Gala de Entrega de Premios, también en Fibes.