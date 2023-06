Los reyes de España, Felipe VI, y Holanda, Guillermo Alejandro, respaldaron este miércoles el proyecto que creará un corredor de hidrógeno verde que llevará este combustible desde el puerto de Algeciras al de Róterdam, un hito para la descarbonización y para alcanzar la independencia energética europea. Ambos monarcas participaron en el puerto de Algeciras (Cádiz) en una jornada en la que las principales empresas vinculadas a este proyecto firmaron los acuerdos que permitirán su desarrollo: Cepsa y las multinacionales europeas Yara y Gasunie.

Con estas empresas, el hidrógeno verde producido en Andalucía llegará al puerto holandés, desde el que se podrá distribuir a través de hidroductos a un industrias del centro y norte del continente. Marteen Wetselaar, consejero delegado de Cepsa, subrayó que este será el primer corredor de hidrógeno verde de Europa, un «hito fundamental» de «un proceso irreversible» para conseguir «ecosistemas energéticos limpios». Explicó que, además de contribuir a la descarbonización del transporte marítimo y de las industrias del norte de Europa, responderá a la necesidad de Europa de ser independiente energéticamente que ha puesto sobre la mesa la Guerra de Ucrania.

En el acto, que contó con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Política Climática y Energética de los Países Bajos, Rob Jetten; el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno; el presidente del Puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, y el director del Puerto de Rotterdam Internacional, René van der Plas, los monarcas conocieron los detalles del proyecto y se fotografiaron junto a uno de los barcos que formará parte de este corredor.

En el puerto de Algeciras se embarcará el combustible que Cepsa tiene previsto producir en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que está desarrollando en sus dos polos de Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz). Se trata del mayor proyecto de hidrógeno verde presentado en Europa, con una inversión de 3.000 millones de euros, la creación de 10.000 puestos de trabajo y una capacidad de producción de 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2.

Amoníaco verde

La compañía, que está desarrollando la ingeniería básica de los proyectos y la gestión de permisos, tiene previsto el inicio de la producción en 2026 en su parque energético de Palos de la Frontera (Huelva) y, en 2027, en el de San Roque (Cádiz). «España, y especialmente Andalucía, tiene una gran oportunidad para liderar la transición energética», subrayó el consejero delegado de Cepsa. La multinacional noruega Yara Clean Ammonia se encargará después de transportar en barcos desde el puerto de Algeciras al de Róterdam amoniaco verde, un derivado en el que es convertido el hidrógeno verde porque es más sencillo de transportar ya que no requiere temperaturas tan bajas.

Y Gasunie, empresa holandesa líder en transporte e infraestructuras de gas, que conecta el Puerto de Róterdam con otros clústeres industriales europeos en Alemania, Holanda y Dinamarca, se encargará de distribuirlo a estos centros, una vez que el amoniaco verde es de nuevo convertido en hidrógeno verde. Según Cepsa, en 2050, el hidrógeno verde representará un tercio del combustible utilizado en el transporte terrestre mundial, el 60 % del transporte marítimo y será decisivo para poder almacenar energía de un sistema eléctrico renovable.

Corredor marítimo

Su consejero delegado explicó en el acto que para cumplir con el compromiso de reducir en un 55% los gases de efecto invernadero para 2030 se necesitan treinta proyectos del tamaño del Valle Andaluz de Hidrógeno Verde, el primero que verá la luz. «El cambio climático no puede esperar, la descarbonización no puede esperar», señaló. Wetselaar también defendió que el transporte marítimo y el futuro producto H2Med son dos soluciones «complementarias y no competidoras» para exportar el hidrógeno verde en un futuro, estimando que una vez que el producto esté operativo, fecha que no se prevé antes del horizonte de 2030, será «la manera más competitiva» de transportar el hidrógeno verde por el Viejo Continente, aunque afirmó que es «difícil» estimar las fechas en las que el proyecto podrá estar en marcha.

«Nunca se ha hecho algo así en Europa, pero vamos a ver la rapidez en conseguir ese producto. Por eso, es importante un corredor marítimo como el de Algeciras y Róterdam», dijo el consejero delegado de Cepsa.