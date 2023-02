El presidente andaluz, Juanma Moreno, mantendrá la orden de tarificación de las derivaciones de Atención Primaria, pese a la peticiones de retirada de la oposición, lo que justificó en evitar que se repita el «descontrol» de los gobiernos del PSOE que acabaron pagando los contribuyentes andaluces.

En el segundo acto del debate sanitario en la comunidad a cuenta de la tarificación de las derivaciones a la privada en la Atención Primaria y los servicios hospitalarios, el presidente Moreno optó por pasar a la ofensiva y recurrir a la gestión de los anterior gobiernos del PSOE en materia sanitaria.El Gobierno andaluz no contempla eliminar de la orden la tarificación de las derivaciones de Atención Primaria, ya que defiende que es necesario tener estipulados los precios ante posibles situaciones excepcionales, para evitar que las clínicas privadas puedan marcar altos precios, como ocurrió con la hospitalaria. Moreno tuvo que escuchar en la sesión de control duras críticas del PSOE y Por Andalucía que le acusaron de «no saber gestionar» cuando tiene más recurso y de tener diseñada una estrategia para «privatizar» la sanidad pública.

El dirigente popular, que subrayó que Andalucía no es la comunidad que más deriva pacientes con conciertos a la privada, defendió la polémica orden que pone precio a las consultas de médicos privados en las sanidad pública andaluza. Aseguró que su gobierno ha tarificado estos servicios porque no lo hicieron ni pusieron límites los gobiernos socialistas, lo que ha supuesto a la Junta tener que pagar 256 millones reclamados por la sanidad privada por el «descontrol» en el dinero público.«Nosotros hemos puesto orden para pagar lo justo, cuando uno no pone orden como pasó en la etapa socialista nos roban el dinero a los contribuyentes, que fue exactamente lo que ocurrió», aseveró. El jefe del Ejecutivo replicó de esta forma al presidente del grupo del PSOE-A, Juan Espadas, que le exigió la retirada de la orden que regula las derivaciones, y sostuvo que el problema de la sanidad «no es otro que mala gestión» de Moreno.