El Ayuntamiento de Níjar (Almería) efectuó este lunes el desalojo y derribo del asentamiento chabolista de El Walili, en el que residían cientos de personas, principalmente inmigrantes, que trabajan en su mayoría en explotaciones agrícolas de la zona.

El operativo comenzó a las 7.00 horas y contó con unos 60 agentes de la Guardia Civil, así como miembros de la Policía Local, dos equipos de bomberos, ambulancias y una trabajadora social que fue la responsable de informar a los extranjeros. No obstante, buena parte de los residentes no se encontraban, ya que se habían trasladado a otros asentamientos o, en su defecto, habían dormido en casas de amigos, familiares o en espacios facilitados por sus empleadores para que no tuviesen que alejarse de su trabajo.

Algo que el Ayuntamiento calificó como «una solución autogestionada y a su medida» y añadió que Servicios Sociales hará un seguimiento de las personas censadas en el transcurso de las comunicaciones efectuadas durante tres meses. El desalojo se desarrolló sin apenas incidentes, aunque se produjeron dos incendios, ambos «intencionadamente», según el gobierno local.

El primero, sobre las 7.30, afectó a unas cinco chabolas, y el segundo, de mayores proporciones y pasadas las 8.30, se originó en una chabola en la que «intencionadamente había sido almacenado combustible». En ninguno se registraron daños personales.

En el poblado, el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo y Diversidad de su partido, Serigne Mbaye Diouf, aseguró a EFE que «la gente no se fía porque el Ayuntamiento no ha cumplido con lo que dijo (…) y porque no tiene información». «No ha habido ningún diálogo. Ahora han llegado los autobuses y están intentado convencer a los chicos para llevárselos, pero ¿dónde? ¿en qué condiciones?», preguntaba, a la vez que lamentó que tampoco haya vecinos de Níjar que quieran alquilar viviendas a estas personas.

En el transcurso, fueron atendidas unas 180 personas de las 254 censadas. Hasta las 12.00 horas, unas 60 habían sido reubicadas y otras 20 estaban en proceso, y se esperaba que durante el día acudiesen al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación otro número aún indeterminado.