El Gobierno andaluz está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado jueves, ya que considera que supone un "ataque contra la competencia fiscal" de la comunidad autónoma andaluza.

"Se está preparando el recurso y cuando lo tengamos culminado lo presentaremos", ha declarado a los periodistas el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, antes de inaugurar la Jornada 'Estrategia para el sector audiovisual y de contenidos digitales', que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ha señalado que "lamentablemente" el Gobierno de Pedro Sánchez ha "ejecutado un impuestazo contra Andalucía" después de que la Junta aprobara la supresión del impuesto de patrimonio, una medida que supone un "ataque" contra la autonomía fiscal de esta comunidad, y sobre la que el Ejecutivo regional está convencido de que es "inconstitucional".

Se trata de una iniciativa que "no respeta a las competencias que tenemos las comunidades autónomas en esta materia", una medida que se desarrolla "sin cambiar la ley, sin modificar la ley y ni siquiera sin convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera", según el consejero andaluz, quien ha añadido que, no obstante, a su gobierno no le gusta la confrontación.

"Es una iniciativa que supone un claro ataque a nuestra comunidad autónoma", ha reiterado Sanz, quien ha agregado que resulta "llamativo" la apuesta "constante" del Gobierno de Pedro Sánchez por "atacar" a Andalucía "cuando más pujante es" debido a la bajada de impuestos que benefician a los andaluces.

La bajada de impuestos en Andalucía "parece que no le gusta a Sánchez" y la supresión del impuesto de patrimonio es equipararse a Europa "donde no hay ningún país que lo tenga", según Sanz, quien ha subrayado que "este ataque va a tener una respuesta jurídica".

El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario.