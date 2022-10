El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado esta mañana que el sábado tiene la boda de un familiar, aun que "hará todo lo posible" para poder acudir al acto que se celebra este sábado en Sevilla para conmemorar los 40 años de la primera victoria socialista. También la presidenta de Baleares, Francina Armengol, intentará acudir a este acto en el que intervendrán, entre otros Felipe González y Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla La Mancha aún no lo ha desvelado.

Pero buena parte de los presidentes autonómicos del PSOE ya han comunicado que no tienen intención de ir a la celebración que tendrá lugar el sábado por la mañana. Lo cierto es que el partido no les ha cursado invitación y tampoco lo va a hacer, según informan fuentes socialistas, aunque sí la ha cursado o lo hará a los diputados que obtuvieron escaño en aquellos comicios de 1982 que dieron al PSOE 202 diputados.

Así, el presidente valenciano, Ximo Puig, no tiene previsto acudir a Sevilla por problemas de agenda, según fuentes de la Generalitat. Tampoco prevé ir Adrián Barbón, que ese fin de semana tiene el acto de la elección del pueblo ejemplar en Asturias con la visita de los Reyes.

La presidenta navarra, María Chivite, tampoco asistirá por cuestiones de agenda sin especificar y lo mismo ocurrirá con el presidente aragonés, Javier Lambán, que esta semana se encuentra en el Vaticano y la próxima tiene, los días 3 y 4, el debate del estado de la región.

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que la semana pasada tuvo de invitado en un acto a Felipe González, aún no sabe si acudirá a la celebración de Sevilla. Esta semana tenía una agenda muy apretada y se encontraba de viaje en Bruselas, según fuentes de su Ejecutivo. Quien sí tiene intención de acudir es la presidenta balear, Francina Armengol, según fuentes de su gobierno.

El presidente de Extremadura explicaba esta mañana que ese mismo día tiene que acudir a la boda de un familiar, pero que intentará "cuadrar cuando sepa exactamente los horarios, para poder acompañar" en este acto en Sevilla.

No obstante, afirmaba que "si no pudiera, tampoco va a ser una tragedia". "Nosotros somos muy pequeños comparativamente con lo que significa para la historia de España esos 40 años", ha argumentado.

Respecto al hecho de que algunos dirigentes socialistas hayan avanzado que no acudirán o que no se había invitado a Alfonso Guerra, Fernández Vara ha considerado que "no podrán", pero ha reiterado que "ese día se celebran 40 años muy importantes de la historia de España, y 40 años muy importantes de la historia del PSOE".

En cualquier caso, ha asegurado que le "encantaría que Alfonso (Guerra) pudiera estar allí", ya que según ha destacado, "es una parte importantísima de esos 40 años". "Los demás somos un poco más insignificantes", ha exclamado.

Guerra, invitado y en primera fila

Precisamente, y después de la queja de Guerra en una entrevista radiofónica porque no le habían invitado, desde el PSOE aseguran que van a enviar invitaciones al acto de homenaje a todos los diputados socialistas que consiguieron escaño en esos comicios, entre ellos Alfonso Guerra.

Además, está previsto que los cabezas de lista en cada provincia andaluza, y entre ellos estaba el ahora condenado por los ERE Manuel Chaves, ocupen la primera fila del acto, aunque las intervenciones principales serán las del expresidente Felipe González y el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según han indicado fuentes de Ferraz.

Las fuentes consultadas explican que la dirección provincial del partido en Sevilla invitará también al resto de diputados que consiguieron escaño para el PSOE en esta comunidad autónoma en las elecciones del 28 de octubre de 1982. En Andalucía lograron 43 diputados, de los 202 que consiguieron en toda España, un récord que hasta la fecha no se ha superado