La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, defendió este miércoles en Sevilla que la atención a los ciudadanos en los centros de salud en 48 horas «se puede hacer ya perfectamente» mediante las consultas de acogida, que «están funcionando muy bien», con «una resolución del 52%». Así lo indicó la consejera a preguntas de los periodistas antes de visitar el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

«Me gustaría decir que la atención en 48 horas se puede hacer ya perfectamente en atención primaria porque tenemos encima de la mesa, y se está trabajando desde hace más o menos un año y medio, la extensión de la consulta de acogida y en dar a conocer dicha consulta», la misma que «ya ha realizado más de un millón de consultas y que tiene una resolución del 52%». Explicó que esta consulta, que existe en las capitales y municipios de más de 10.000 habitantes, «permite que si una persona, cuando saca una cita, con una demora en agosto en Andalucía de cuatro días, cree que eso es excesivo para lo que considera que tiene, acude a esta consulta de acogida a su centro de salud, que es acceso directo, y la enfermera la evaluará y verá adonde tiene que dirigir a esa persona si ella no puede solucionar el caso».

Con lo cual, «cualquier persona en Andalucía que no tenga la cita para el tiempo que ella considera de acuerdo con lo que tenga, puede acudir a esa consulta de acogida y va a ver encauzado su tema en el mínimo tiempo», con lo cual «no hablamos de 48 horas, hablamos de que si esa persona coge la cita y cree que es excesiva se va directamente al centro de salud». «Lo que pretendemos es no colapsar los centros de salud con esas consultas de acogida que están funcionando muy bien», y que «se dimensionan de acuerdo a la población y la demanda», manifestó la consejera, y precisó que «se trabaja en esto para que esa consulta sea no la solución a la atención primaria, porque tenemos muchos más problemas, pero sí una vía de poder ir solucionando problemas» en este nivel asistencial.

Viruela del mono

Por otra parte, Catalina García informó de que Andalucía ha administrado ya 247 vacunas contra la viruela del mono desde que el pasado 20 de julio se comenzara a inocular este suero, tarea para la que la comunidad ha recibido unas 600 dosis.

Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, Andalucía mantiene un total de 344 casos activos de viruela del mono, y cuenta con otros 101 casos más en investigación. La titular de Salud recordó que la vacuna contra la viruela del mono «se compra a nivel europeo y solo la fabrica una empresa», por lo que «el acceso no es posible y la vacunación se realiza con criterios muy estrictos que ha puesto el Ministerio en colaboración con las comunidades».