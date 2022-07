Los precios elevados constituyen el segundo problema principal que existe actualmente en Andalucía solo por detrás del paro, según el Barómetro Andaluz correspondiente al mes de junio que publicó este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde también se indica que un 13,1% de los andaluces no se irá de vacaciones este verano «debido a la situación económica», y otro 23% cambiará su destino por el mismo motivo. El 93,8% de los andaluces se siente afectado por la subida de los precios y el 44,9% ha limitado el uso de electrodomésticos debido a la escalada de la factura de la luz.

Son algunas cuestiones incluidas en este barómetro de la Fundación Centra, adscrita a la Consejería de la Presidencia, y realizado a partir de entrevistas entre los pasados días 25 de junio y 7 de julio a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía. Es el primer barómetro andaluz, de carácter trimestral, que publica Centra tras las elecciones autonómicas del 19 de junio, que se saldaron con una victoria del PP-A por primera vez con mayoría absoluta en Andalucía, y por la cercanía con dichos comicios no incluye esta vez datos de estimación de voto.

A la pregunta de cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Andalucía, un 55,1% de los encuestados por Centra responde que la falta de trabajo, el paro, mientras que el 10,4% elige el de los precios elevados, y un 2,2% el de la precariedad laboral.

El repunte de la inflación y su impacto en la situación económica están afectando negativamente a los hábitos de consumo de los hogares andaluces: un 44,9% de los andaluces dice que ha limitado el uso de electrodomésticos en el hogar; el 25% gasta menos dinero en ocio --restaurantes, cines...--, y otro 17,5% utiliza menos el coche para sus desplazamientos, recurriendo al transporte público o al teletrabajo. Solo un 6,2% de los encuestados declara no sentirse afectado por la subida de precios. De continuar esta «escalada» de la inflación, un 38,3% cree que tendrá que prescindir de ayuda en el hogar --servicio doméstico, cuidado de menores o personas dependientes--; un 35,5% asegura que no podrá llenar el depósito de su vehículo; un 28% dice que no podrá pagar impuestos, otro 22,3% que no podrá hacer frente al pago de los suministros básicos ni el 20,6% al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda.

Pese a esto, un 40,5% de los encuestados califica como «buena» su situación económica personal, un 54,3% apunta que está «igual» que hace un año, y un 48,2% prevé seguir así dentro de un año.