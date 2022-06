La vista oral contra los 28 activistas de Greenpeace por presuntos daños al hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), durante una acción reivindicativa que llevaron a cabo en 2014 se celebrará en julio de 2023. El Juzgado de lo Penal 3 ha señalado para el día 7 de ese mes, a más de un año vista, el juicio en el que los acusados se enfrentan a penas de un año de prisión y de multa de 24 meses a razón de seis euros al día, según han informado fuentes judiciales.

Los 28 activistas se sentarán en el banquillo tras prosperar la acusación particular ejercida por la promotora Azata del Sol ya que la Fiscalía no ha formulado escrito contra ellos. Considera que, a lo largo de la extensa investigación judicial, «no ha aflorado ningún indicio que acredite lo que hizo cada una de las personas identificadas» y, en particular, «si ocasionaron algún daño concreto». El juez instructor de la causa dictó auto de apertura de juicio oral en febrero de 2021 e imputó a los acusados la presunta comisión de delitos de daños por el que interesa multas de 24 meses a razón de seis euros al día. Además, les atribuye un supuesto delito de desobediencia, por el que la promotora del hotel solicita 12 meses de cárcel. Al margen, pide la responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, de 186.000 euros.