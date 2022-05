El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que cuando la formación tenga los suficientes apoyos para presidir el Gobierno "le van a durar 15 minutos todas las porquerías aprobadas por la izquierda desde Zapatero a Sánchez, las vamos a derogar una detrás de otras", señalando que quieren "un cambio de rumbo de nuestra sociedad y de nuestra patria".

En un acto público en Málaga, donde ha presentado a los candidatos de la formación a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, ha indicado que cuando llega el PSOE "lo cambia todo" y el PP "no cambia nada".

Ha apuntado que los 'populares' "solo hablan de economía, luego llegan y suben los impuestos", pero, ha dicho, "lo demás, la memoria histórica, el aborto, las leyes tremendas como la del sí solo es sí, el aborto, la eutanasia, todo lo que está aprobando la izquierda ahí se queda".

Asimismo, ha señalado que el PP y el PSOE están "instalados en el recambio", aludiendo a la "agresividad y el odio de Pedro Sánchez contra el PP" este jueves en el Congreso y a Alberto Núñez Feijóo "ofreciendo pactos al PSOE".

Al respecto, ha considerado un "exceso" que "el que el PSOE dé lecciones al PP cuando ha pasado por encima de la Constitución, cuando ha traído el terrorismo de Estado, la peor corrupción, cuando ha indultado a los golpistas, cuando ha pactado con la ETA". "Y todavía Feijóo que anda muy despistado le tiende la mano", ha criticado.

Además, ha señalado que en el PP "no tiene muy claro lo que es una nación", ha dicho, señalando que cuando estuvo Feijóo en Cataluña "para ligarse al separatismo golpista dice lo de las nacionalidades y lo dice bajito, diciendo que está en la Constitución", "Pues mal, no tenía que estar en la Constitución y aunque esté no hay por qué asumir el lenguaje del separatismo", ha apuntado.

"Cuando no tienes claro el concepto de nación no sabes quienes son los nacionales y les das la tarjeta sanitaria a cualquiera, no sabes cuales son las fronteras, no sabes la importancia del bienestar y las libertades de los españoles, estás en el oportunismo", ha manifestado.