El candidato de Cs a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que su partido no va a tener ninguna dificultad para elaborar las listas, más bien "problemas" porque "afortunadamente Cs tiene un potencial humano". Asimismo, ha asegurado que entiende a aquellos que deciden abandonar la política "porque hay mucha vida fuera, y el que una vez cesado como diputado decide irse, toda la suerte del mundo y muchas gracias".

A pregunta de los periodistas en cuanto a la fecha de presentación por parte de Cs de sus candidaturas, ha indicado que las presentarán entre el 11 y el 16 de mayo, que es lo que establece el plazo de la Ley electoral andaluza.

En este sentido, ha manifestado que Cs "tiene un potencial humano que ha demostrado una capacidad espectacular a lo largo de estos tres años de gestión". "Ahí están los resultados. Andalucía nunca hubiera llegado a estos resultados económicos y de crecimiento si Cs no hubiera contribuido a ello de la manera que lo ha hecho", ha añadido.

Así, ha defendido que Andalucía "ha tenido una transformación social y económica en tres años y medio que nadie hubiera pensado que era posible hacerlo", salvo los que estaban en la gestión (PP-Cs) que sabían que "haciendo una reforma fiscal, ayudando a los que crean empleo, siendo capaces de hacer una mayor inversión en sanidad, educación y política sociales era posible poner en marcha un gobierno mucho más eficaz".

"Eso que hemos hecho es tan importante en este momento que yo creo que merece una continuidad y estoy convencido que los andaluces lo van a valorar", ha afirmado Marín, que ha apuntado que "una cosa son los sondeos y otras los resultados en la jornada electoral, y se ha visto hace poco en Castilla León, que las previsiones decían que el PP iba a ganar con mayoría absoluta y después no ha sido así".

Sobre las expectativas para las elecciones, Marín ha manifestado, "a pecho descubierto", que aspiran a renovar el gobierno PP-Cs. "No nos escondemos, es lo que hay que hacer, que los ciudadanos cuando vayan a las urnas sepan lo que van a votar".

Asimismo, ha insistido que ni va a formar gobierno ni va a apoyar un gobierno donde esté Vox, "porque Vox cree que hay andaluces buenos y andaluces malos". "Yo he gobernado para los que me votaron y para los que no y Vox cree que eso no es posible, que hay gente que no merece determinados derechos".

Finalmente, Marín ha afirmado que "no tenía ninguna duda" de que Macarena Olona iba a ser la candidata por Vox en las próximas elecciones autonómicas que se celebran el día 19 de junio. Así, le ha deseado "toda la suerte del mundo, como a todos los candidatos que se presentan a unas elecciones".