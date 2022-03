Con el marco que cada año deja el 8 de marzo, el ya reconocido como marca propia 8M: Día de la Mujer, la Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, hace un balance de lo acometido y de lo que queda por hacer para paliar las desigualdades. Como ella misma dice: "Para conseguir una Andalucía más justa, igualitaria e inclusiva".

Estamos ante el último 8M de la Legislatura. ¿Qué balance hace de la situación de la mujer en Andalucía?

Desde que llegamos al Gobierno andaluz nuestro compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género ha sido firme y constante. Venimos conmemorando el 8 de marzo desde 1975 como el Día Internacional de las Mujeres y en todos estos años hemos conquistado derechos muy importantes para el progreso de las mujeres y niñas en todo el mundo. Pero todavía quedan retos sustanciales que alcanzar. También en Andalucía. Pero no dejamos de trabajar y de avanzar hacia esa Andalucía más justa, igualitaria e inclusiva que tanto anhelamos.

¿Qué análisis hace de las políticas impulsadas desde su Consejería?

Creo que en esta Legislatura hemos conseguido modernizar, mejorar y reforzar todos los recursos de atención y asesoramiento a las mujeres andaluzas; la administración pública, concretamente el Instituto Andaluz de la Mujer, se ha convertido en un referente para todas aquellas mujeres que sufren discriminación laboral, necesitan asesoramiento jurídico o atención psicológica porque son víctimas de violencia de género. Para mí esto es crucial porque sé que en este camino hemos salvado muchas vidas. En este periodo hemos pasado de atender 321 mujeres al día en 2018 a una media de 407 el pasado año, casi un 27% más.

Para que la igualdad sea real y efectiva, ¿qué se puede hacer?

Pues seguir implementando políticas públicas que promuevan las condiciones para que esa igualdad formal alcance a todas las mujeres. No hay una fórmula mágica que nos permita acabar con todas las brechas de género aquí y ahora. Ya me gustaría a mí. En estos años hemos desarrollado planes y estrategias que confiamos en que den sus frutos a medio y corto plazo. Por ejemplo, en este 2022 vamos a contar con Estrategias como la de Conciliación, la de trata de mujeres y niñas con fines de explotación de sexual, planes como el de sensibilización contra la violencia de género o la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad para las empresas. Pero, sin duda, nuestra gran apuesta es el Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía.

¿Qué va a suponer este Plan en la promoción de la igualdad en Andalucía?

Con el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 vamos a establecer las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención que orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin último de alcanzar la democracia paritaria y la plena incorporación de las mujeres para superar cualquier discriminación social, política, económica o laboral. Un hito importante en nuestra comunidad que permitirá seguir avanzando en la integración del principio de igualdad desde las diferentes políticas sectoriales de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, todas las entidades locales del territorio y las Universidades Públicas de nuestra tierra. Por primera vez en Andalucía vamos a crear un marco de trabajo, con directrices y estrategias, que será común a todas administraciones e instituciones implicadas en este plan. De esta forma, las medidas e iniciativas que promueven la igualdad impregnarán todas las políticas públicas, desde Justicia a Educación, pasando por Fomento o los ayuntamientos.

¿Se tendría que poner el foco en la educación como vehículo hacia la igualdad?

Efectivamente. Yo siempre digo que la educación en igualdad es la mejor vacuna contra las desigualdades y discriminaciones que siguen afectando a las mujeres. Desde la infancia tenemos que promover en el alumnado, un desarrollo sin prejuicios o roles sexistas. Tenemos que fomentar que niñas y niños experimenten, crezcan y sueñen sin barreras sociales y machistas que únicamente limitan sus capacidades. Nosotros desde la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer ponemos en marcha todos los años un programa coeducativo que se sustenta en la creación de referentes femeninos en todos los ámbitos, la promoción de valores de respeto, diversidad e igualdad o el fomento de las disciplinas científicas y tecnológicas entre las niñas.

¿Y los hombres cómo pueden contribuir a alcanzar la igualdad?

La igualdad nos compete a toda la sociedad. Las desigualdades afectan a las mujeres, pero no es su problema. Los hombres, y ya hay muchos que están andando ese camino, tienen que implicarse a través de la corresponsabilidad, los cuidados, la no violencia… El pasado año impulsamos una agenda política de masculinidades igualitarias que precisamente fomenta la implicación de los hombres en la igualdad y la lucha contra la violencia. Juntos, mujeres y hombres, no solo sumamos, sino que multiplicamos y vamos a conseguir avanzar más y más rápido. No tenemos tiempo que perder.