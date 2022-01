El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles, en relación con los fondos europeos para la recuperación Netx Generation, que "una cosa es que el Gobierno central cumpla con Bruselas y otra cosa que cumpla con las comunidades autónomas", y ha insistido en denunciar la "falta de transparencia" y de cogobernanza por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de contar con las regiones para abordar la distribución de esos recursos.

Así se ha pronunciado Moreno durante la segunda jornada de su viaje oficial a Bruselas, tras mantener un encuentro con la nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, acompañado de eurodiputados españoles del Partido Popular Europeo. Moreno la ha invitado a que realice una visita oficial a Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en la sede del Parlamento Europeo, Juanma Moreno ha señalado, tras ser preguntado sobre el hecho de que desde la Comisión Europea se haya puesto de manifiesto que España estaba cumpliendo los objetivos en relación con esos fondos, que una cosa es que el Ejecutivo nacional "sí cumpla con la Comisión Europea" y "otra cosa es" que cumpla con las comunidades autónomas

Ha indicado que son cosas distintas, por cuanto la Comisión Europea entrega los recursos al Gobierno central y luego es éste el que distribuye y reparte los recursos en el país. Ha asegurado que él no hace "ninguna crítica a la Comisión Europea" ni a ningún órgano europeo, sino que su "crítica" va dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez, por no haber contado con las comunidades autónomas para abordar la distribución de esos fondos.

"Falta transparencia, conocimiento e información", según ha insistido Juanma Moreno, quien ha denunciado que no se ha cumplido con esa "cogobernanza" que prometió Sánchez ni con la territorialización del "50 por ciento de los fondos", ya que no está llegando ni al 33 por ciento. Para Moreno, "algo está fallando en el Gobierno de España, no en Europa", por cuanto no ha buscado una "mínima complicidad institucional" con las comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector privado.

El presidente ha indicado que esa es una queja que están teniendo también otras comunidades autónomas. A su juicio, el Gobierno central tiene en sus manos "acabar con la polémica, que se acaba facilitando la información" y "haciéndonos partícipes" a las comunidades tanto de la ejecución como del diseño de los fondos. Ha querido dejar claro que él ha venido a Europa como presidente de la Junta de Andalucía y no como representante del Partido Popular.

"Yo represento a 8,6 millones de andaluces, que tienen derecho a conocer qué fondos les corresponde, por qué y a decidir a dónde se dedica una parte de esos fondos. Lo que es bastante sensato y lo que debería hacer el Gobierno de España", según ha sentenciado.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Juanma Moreno ha insistido en que cuando viaja a Bruselas trabaja para que llegue el máximo de fondos europeos posibles a Andalucía para que se puedan utilizar para converger con las regiones más prosperas de España y Europa y ayudar a salir de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. "Andalucía quiere tener una voz fuerte, sólida y clara en Europa", según ha apuntado el presidente.