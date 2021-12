De la iniciativa del PSOE-A, titulada refuerzo del personal del sistema sanitario público andaluz y mejora de sus condiciones laborales y económicas, y que ha sido apoyada en su totalidad por Unidas Podemos, también se ha rechazado, con los votos de PP-A, Cs y Vox, el punto referido a que la Junta ponga en marcha, con carácter inmediato, un Plan de choque en la Atención Primaria del SAS para, entre otras cuestiones, reducir las listas de espera, poniendo para garantizar la atención primaria y presencial.

La Cámara, en virtud de los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y Vox y con la abstención de PP-A y Cs, sí ha querido reconocer la labor llevada a cabo por todos los profesionales sanitarios que han desempeñado su trabajo con plena dedicación y esfuerzo para superar la situación de crisis sanitaria que desde el mes de marzo de 2020 sacude a la comunidad, y ha expresado su apoyo a los profesionales sanitarios cuyos contratos con el Servicio Andaluz de Salud no han sido renovados y han tenido que continuar con su actividad tanto en el sector privado como en otras comunidades donde sí se garantizan sus condiciones laborales y económicas.

Algunos puntos de la iniciativa socialista han salido adelante, con los votos del PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, mientras que PP-A y Cs los han rechazado, como los relativos a que la Junta mejore las condiciones materiales y laborales de todos los trabajadores del sector de la enfermería de la comunidad, mediante una contratación suficiente de puestos de trabajo y con una dotación presupuestaria suficiente para garantizar una retribución justa a estos profesionales, y ponga los medios necesarios para cubrir al 100% todas las sustituciones que tendrán lugar durante los meses de diciembre y enero como consecuencia de los permisos de los profesionales sanitarios a fin de garantizar la calidad de la atención tanto primaria como hospitalaria.

Otras peticiones a la Junta aprobadas consisten en garantizar con carácter urgente la vacunación de la gripe a toda la población de la comunidad y, en todo caso, para los mayores, niños y ciudadanos con enfermedades de riesgo, y en dotar con medios suficientes al sector de la investigación y desarrollo sanitario de la comunidad (I+D), poniendo para ello los recursos económicos necesarios para garantizar unos recursos materiales y personales a estos profesionales.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quiso dejar claro que la Junta sí está dispuesta a contratar más profesionales si fuera necesario, como sanitarios jubilados o alumnos de los últimos cursos de la carrera. «Si hace falta, se hará«, según apuntó. Recordó que de los 20.000 sanitarios contratados en la pandemia, se han mantenido a 12.000, entre ellos, todos los médicos, e indicó que los 8.000 sanitarios que culminaron su contrato a finales de octubre, se podían haber mantenido si el Gobierno central no hubiera suprimido el fondo Covid a las comunidades.

La Junta admite que hay «una tensión muy importante» en el sistema sanitario

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, manifestó ayer que la Consejería de Salud está trabajando en un plan de «reforzamiento» de la atención primaria, que se encuentra actualmente en un momento de «tensión» porque está «soportando» en gran medida la sexta ola de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Bendodo indicó que, sin duda, la llegada de esta sexta ola como consecuencia de la cepa ómicron ha supuesto una «tensión» muy importante en el sistema sanitario público y en la gestión de la pandemia no sólo en Andalucía sino también España y en el resto del mundo. En este sentido, reconoció que la Junta está preocupada, sin duda, por la situación de la atención primaria, ya que son muchos los ciudadanos que se acercan a los centros de salud para hacerse PCR porque la evolución de ómicron está incrementando considerablemente los contagios. Señaló que aunque ahora estemos en un momento de «tensión y de pico», el sistema sanitario andaluz tiene «fuerza».

De otra parte dijo que la situación que se vive en la atención primaria no es «cuestión de personal» sanitario, sino de que estamos en un pico de la ola que está multiplicando los contagios.

Y aunque los casos de Covid se están multiplicando, según Bendodo, ello no está conllevando ahora un aumento de la presión hospitalaria y afirmó que, en este momento, la Junta no se plantea adoptar restricciones en cuanto a limitaciones horarias o de aforos. Indicó que, posiblemente, los distritos sanitarios ya pasen la próxima semana a nivel 2, en el que aún no se contemplan restricciones.