El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer, en el turno de cierre del debate sobre el estado de la comunidad (en el que defendió la agenda «reformista» del Gobierno de PP y Ciudadanos, sostuvo que la «nueva» Andalucía funciona «hacia la recuperación, la prosperidad y sin corrupción» y destacó su «sensibilidad» para las políticas sociales) que su partido iba a aceptar algunas de las propuestas de resolución del PSOE relacionadas con el proyecto de presupuestos «como gesto de que es posible llegar a un acuerdo». «La puerta está abierta, si ustedes quieren, pueden. Lo que no sabemos es si pueden», dijo dirigiéndose a la bancada socialista, en la que el escaño de la portavoz, Ángeles Férriz, estaba vacío, circunstancia que Moreno no pasó por alto. Después de que el miércoles quedara descartado un pacto con el PSOE, como también un acuerdo con Vox, para sacar adelante las cuentas del 2022, pidió una «reflexión» a los socialistas: «Cuando uno apuesta por Andalucía, los andaluces nunca se equivocan».

El mensaje se confirmó posteriormente en la votación de las propuestas, por lo que la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, constató, tras la celebración del debate, que hay «espacio de entendimiento» con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para buscar un acuerdo con el que aprobar el proyecto de Presupuestos de 2022, y anunció que se da de fecha «tope» para alcanzar ese consenso el día 18 de noviembre, cuando expira el plazo para registrar enmiendas a la totalidad. El Pleno aprobó 17 de las 35 propuestas de resolución que defendidas por los socialistas, 10 de ellas con los apoyos de PP-A y Cs y que están alineadas con las propuestas que el PSOE-A había trasladado al Gobierno andaluz para buscar un posible acuerdo presupuestario. Eso sí, votaron en contra de que el parlamento exija al Gobierno de la Junta la contratación de los 8.000 sanitarios despedidos de entre los 20.000 que fueron contratados como refuerzo contra el covid.

Al hilo, Ángeles Férriz comentó que desde el Grupo Socialista están «muy satisfechos» con el resultado del debate en el que querían «seguir trayendo la voz de Andalucía y mostrar esa Andalucía real que el presidente de la Junta no quiere ver», y propuso a Moreno que llame al líder del PSOE-A, Juan Espadas.

Al respecto, la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, dijo que «valoraremos los hechos», aunque estimó que «los andaluces no entenderán que voten en contra». En su discurso previo, Pardo había reivindicado que «este Gobierno funciona y sienta bien a los andaluces», y que desde la coalición PP-Cs «vamos a trabajar por tener fuera a los extremos».

El acercamiento, fructifique o no, ha enconado más a Vox, cuyo portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, expresó tras el debate la «profunda decepción» de Vox con el presidente de la Junta de Andalucía, «la conclusión es que el Gobierno de Juanma Moreno sigue abrazado a las políticas de la izquierda». «No vamos a apoyar un presupuesto que vaya en contra del interés general de los ciudadanos. No vamos a hacer seguidismo de las políticas del PSOE», dijo, un día después de que el portavoz, Manuel Gavira, anunciara una enmienda a la totalidad de las cuentas si no se cumplían los compromisos suscritos con Vox. Ello, a pesar de que el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, animó a Vox a hacer «el esfuerzo» de seguir trabajando para intentar sacar adelante «los mejores presupuestos» y lamentó «la falta de responsabilidad» y el «compromiso cero» de un PSOE-A «que se parece mucho al de toda la vida».

Nieto defendió ante Vox el «compromiso» del Gobierno andaluz con los acuerdos firmados, «la mayoría cumplidos» y le avisó de que sus votantes no entenderían que votara «con PSOE y Podemos» para rechazar los presupuestos del 2022. Admitió que hay cosas «que todavía no se han podido cumplir» y otras que no se cumplirán porque no son competencia de la Junta, algo que, recordó, les trasladaron cuando se negociaban los acuerdos pero Vox quiso incluirlos en el documento.

Propuestas aprobadas

En total, el Pleno del Parlamento ha aprobado 106 de las 175 propuestas de resolución presentadas por los grupos. De esas 106 hay 33 de Cs, 32 del PP-A (grupos ambos se apoyaron mutuamente), 21 de Unidas Podemos, 17 del PSOE-A (que han contado en todos los casos con el apoyo de UPporA), y tres de Vox.

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, le entregó en mano al presidente de la Junta las 35 propuestas de resolución que los integrantes de esta formación no han podido defender en nombre de Adelante Andalucía al ser diputados no adscritos y carecer de grupo parlamentario propio.