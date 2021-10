Médicos y pediatras de toda Andalucía, con la participación también de un grupo desplazado desde Córdoba, se han concentrado este jueves ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla para defender un modelo de atención sanitaria pública que permita a los facultativos "poder atender a los pacientes en tiempo y forma razonable", así como la "puesta en marcha de un plan urgente que evite que se agrave la escasez de médicos en los próximos años".

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), organización convocante de esta concentración, han explicado que "sino se ponen en marcha las medidas necesarias para evitar el desmantelamiento progresivo de la Atención Primaria (AP), la situación de la sanidad pública andaluza será difícilmente solventable".

Los médicos andaluces, que cifran en más de 1.000 el déficit actual de facultativos para poder garantizar una asistencia sanitaria de calidad (de los que unos 100 de déficit en Córdoba), ha advertido de que "a esta carencia de profesionales se suma la próxima jubilación de una parte elevada de la plantilla de facultativos de atención primaria lo que, "sino se solventa con nuevos contratos, los centros de salud se verán totalmente desprovistos de médicos en los próximos meses, lo que repercutirá aún más negativamente en la atención de la ciudadanía".

Más inversión en sanidad

Por ello, desde el SMA han incidido en la necesidad de que Andalucía alcance los 1.600 euros de inversión en sanidad por habitantes; una cifra que rozaría la que realizan actualmente otras comunidades pero que aún queda lejos de País Vasco, Extremadura, Navarra o Asturias, entre otras.

El SMA ha subrayado que lleva años solicitando estas mejoras y proponiendo medidas como "la instauración del complemento de continuidad asistencial para dar respuesta a la demanda por pacientes en la atención primaria, complemento que ya existe en otros niveles".

Según han explicado, el problema de la Sanidad andaluza no se soluciona derivando al ciudadano a otras categorías; "valoramos y exigimos la seguridad del paciente en su atención sanitaria y esta pasa en primera instancia por una atención primaria de calidad".

Mejorar el modelo de sanidad pública

"Tanto la sociedad como los profesionales necesitamos un modelo de sanidad pública que permita siempre a un facultativo poder atender a los pacientes en tiempo razonable". Por este motivo, "exigimos que no se recorte ni se pongan trabas a la población en su derecho a ser atendido por su médico".

En este sentido, los médicos y pediatras han reclamado la igualdad de conceptos retributivos entre la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria. "La AP no se merece este ninguneo continuo y pedimos que se invierta en la contratación de facultativos, que se diseñen planes para evitar que nuestra sanidad futura sea una sanidad sin médicos".

Sin embargo, han matizado, "parece evidente que la apuesta de esta Consejería está decididamente orientada hacia otras categorías y que su proyecto de Sanidad Pública es un proyecto en el que cada vez habrá menos médicos y, por tanto, los pacientes tendrán cada vez más dificultades para ser atendidos por un facultativo".

"Esta Administración solo sabe lamentarse de la falta de médicos, pero no hace nada para remediarlo". "Dice que no contrata más médicos porque no hay, pero el dinero que supuestamente iría para esas contrataciones de médicos lo gasta en otras cosas en lugar de incentivar a los que ya trabajan en Atención Primaria para que dediquen algunas horas a aumentar su capacidad de atender a sus pacientes". "Considera que, ante la falta de médicos, la mejor solución es desviar a los pacientes para que sean atendidos por otras categorías".

Justificación a la concentración

Los médicos han incidido que "ante la falta de la implantación de medidas coherentes y ágiles y, sobre todo ante la falta de un diálogo fluido con los responsables de la Sanidad en Andalucía que acometen planes de reformas sin tener en cuenta las aportaciones de los profesionales", han tenido que tomar la determinación de llevar a cabo esta concentración y han avisado de que "la de este jueves será la primera de cuántas sean necesarias para hacer valer la necesidad de implantar las mejoras que necesita la Atención Primaria andaluza.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) viene reclamando desde hace años medidas "coherentes y contundentes" que mejoren de una vez por todas tanto la actividad laboral de los médicos como la accesibilidad del ciudadano a la atención médica.

Ahora, "el tiempo de las promesas por parte de la Consejería de Salud y Familias se ha agotado, necesitamos realidades e inversiones reales para la contratación de personal facultativo", han concluido.