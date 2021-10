El Pleno del Parlamento andaluz acogerá hoy y mañana el Debate sobre el estado de la Comunidad, que abrirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que estará, sin duda, marcado por la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2022. Las jornadas previas han venido marcadas por un distanciamiento político entre los socios del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, y el PSOE, que ayer se hizo más radical, lo que aleja la posibilidad de un pacto para sacar adelante los Presupuestos del 2022, aunque el líder socialista, Juan Espadas, afirmó que él no romperá las conversaciones y que espera hoy algún paso de acercamiento en el debate.

Desde el Gobierno andaluz, el vicepresidente, Juan Marín (Cs) y el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aseguraron que, haya o no acuerdos, no se adelantarán las elecciones andaluzas y en todo caso se prorrogará el presupuesto del 2021.

Las críticas cruzadas no solo se refirieron a la negociación presupuestaria, sino a la exclusión de Andalucía del plan de ayudas europeas al empleo joven y a la sospecha de que la comunidad autónoma va a quedar prácticamente fuera de los planes de recuperación Next Generation.

Por ambos asuntos se piden explicaciones al Gobierno central, pero también al líder socialista, Juan Espadas, que ayer afirmó que que va a «aguantar» en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin «romper» la misma pese al «silencio absoluto» del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para apoyar en el Parlamento las cuentas autonómicas del año que viene. Eso sí, el PSOE-A espera algún gesto del Ejecutivo andaluz durante la sesión parlamentaria, a pesar de que ayer tanto Marín como el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dejaron claro que hablarán «con todos» (ayer se reunieron con Unidas Podemos), sin excluir a Vox, formación a la que algunos medios creen muy cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Presupuestos

Bendodo sugería que un presupuesto «con 1.000 millones de euros más para sanidad» no debería encontrar oposición y daba a entender que igual a Espadas no le dejan pactar las cuentas andaluzas. El portavoz cree cree que a Espadas «le están temblando las piernas» porque desde la dirección federal del partido le están «forzando» para que no haya acuerdo «y él no sabe cómo salir de esta». Marín reiteraba que no se someterá a «amenazas y chantajes», insistía en que no se van a convocar elecciones anticipadas y aseguraba que si hay que prorrogar los actuales presupuestos del 2021, así se hará. Marín se teme que algunos partidos intentarán «arañar escaños, hacer un brindis al sol y ensuciar un debate que debería ser constructivo».

Tal es el encono de Ciudadanos y PSOE (la portavoz naranja, Teresa Pardo, dijo ayer que Espadas está «loco» porque se rompa la negociación) que el PSOE exigió al presidente andaluz, Juanma Moreno, que «desautorice» al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), por su «falta de respeto» al responder con un «exabrupto» al ofrecimiento de Juan Espadas para negociar.

El proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que ascenderá a 43.800 millones (un 9% que el actual) se aprobará en el Consejo de Gobierno el próximo miércoles 3 de noviembre y será remitido al Parlamento ese mismo día. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, dejó claro que las cuentas del 2022 estarán presentes en las intervenciones de su grupo en el debate, confiando en que el Gobierno responda a las propuestas socialistas para lograr un acuerdo y que tienen intención de trasladar como propuestas de resolución.

Pero la intención de Moreno es hacer hoy un balance y un recorrido por «los mil días del Gobierno del cambio» para demostrar «que Andalucía sí podía», según explicó Elías Bendodo. Entre los logros que pretende resaltar estará el «blindaje» de la educación y sanidad pública, la eliminación de las trabas burocráticas, las bajadas de impuestos, o el crecimiento «por encima de la media de España».

El presidente andaluz abrirá el debate a mediodía, con una intervención sin límite de tiempo, a cuyo término se suspenderá la sesión y se volverá a reanudar a las 16,30 horas con las intervenciones de los portavoces de los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, por este orden y las consiguientes réplicas y contraréplicas. En la jornada del jueves se producirán las intervenciones, por la mañana de los dos partidos del Gobierno andaluz, Ciudadanos (Cs) y PP-A y el presidente cerrará el debate. Será entonces cuando se inicie un plazo de 30 minutos para que los grupos presenten sus propuestas de resolución y, a continuación, las defiendan ante el Pleno y se voten.

Fondos Next Generation

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido una carta a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que le reclama cogobernanza en la gestión de los fondos europeos e información sobre el devenir de los proyectos para los Next Generation. Moreno responde así a la petición de Calviño para que se seleccionaran entre uno y tres proyectos estratégicos para incluir en el plan de recuperación con cargo a esos fondos europeos. El dirigente andaluz recordó que la Junta valoró y envió una propuesta con un total de 151 proyectos de los 317 que se recibieron, a los que sumaron 2.168 proyectos con las propuestas de las ocho diputaciones y centenares de municipios y calificó de «sorprendente» que se diga que se han analizado esos proyectos pero no se haya dado información sobre las conclusiones y decisiones tomadas al respecto, y lamentó que siguen «sin tener información alguna del devenir de los proyectos enviados».

Empleo juvenil

Igualmente hay un gran enfado por la exclusión de Andalucía del reparto de 9 millones de euros de la UE para empleo juvenil. Ayer, Elías Bendodo recordó que en Andalucía hay unos 342.400 jóvenes parados, mientras que en el País Vasco hay 41.800 y Gobierno del PSOE y Podemos no ha incluido a la comunidad en las ayudas pero si a Euskadi, Extremadura, Castilla-La Mancha o Valencia, estas tres últimas, qué «casualidad», gobernadas por el PSOE. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez «castiga por sistema» a Andalucía porque en la comunidad ya no gobierna el PSOE.