Los sindicatos Ustea, CGT y Sindicato Andaluz de Trabajadores hacen un llamamiento a la huelga general en los servicios públicos de Andalucía este jueves 28 de octubre para reclamar la estabilidad del personal interino y temporal en las administraciones públicas.

La convocatoria, que tiene carácter estatal, es una protesta ante la “política tibia y pasiva de todos los gobiernos ante la precarización y abuso hacia sus trabajadores públicos”, indica Ustea en un comunicado, en el que recuerdan que diversas sentencias europeas “han condenado la dejadez y maltrato continuos que han llevado a una temporalidad aproximada del 30% en el sector público, mayor inclusive que la temporalidad en el sector privado”.

Para los convocantes, los pocos acuerdos alcanzados en la materia no solo no han conseguido solucionar esta problemática, sino que redundan en el perjuicio de los afectados ya que el proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no recoge lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de 2020, que determinó que España abusa de los contratos sucesivos al personal interino. “Además, tampoco soluciona el problema sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a los trabajadores en abuso de temporalidad con el despido forzoso y con indemnizaciones que supondrían la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas”, añaden.

Manifestaciones y concentraciones

La huelga general incluyen concentraciones provinciales en Almería (Puerta Purchena a las 11.30 horas), Cádiz (frente a la Subdelegación del Gobierno, a las 12.00 horas), Huelva (Subdelegación del Gobierno, 12.00 horas), Málaga (Diputación Provincial, 12.00 horas) Granada y Jaén, con manifestación conjunta con salida desde los Jardines del Triunfo en Granada a las 11.00 horas; y Córdoba y Sevilla, con manifestación conjunta desde la Diputación Provincial de Sevilla a las 11.00 horas.