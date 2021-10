El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha apuntado que la atención primaria «está teniendo una actividad muy importante» y la idea «es reforzarla más todavía no solo a nivel de continente, sino también de contenido, a nivel de personal», pero, respecto a los más de 20.000 contratos covid que finalizarán el próximo 31 de octubre, ha señalado que «ya no estamos en ola de coronavirus, la presión asistencial a nivel hospitalaria es mínima, y la presión a nivel de pacientes ha bajado mucho», con lo cual «parte de esos contratos tendremos que no renovarlos y parte renovarlos».

Así lo indicó este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en Granada en el marco de un desayuno informativo de Ideal para abordar los retos en Andalucía tras la pandemia, donde afirmó que en este periodo han visto que la salud pública «estaba muy denostada», porque los políticos «solo hablábamos del sistema público de salud» pero la salud pública «es la inversión a largo plazo».

Sobre atención primaria, el consejero recordó que «ha asumido un serie de competencias nuevas» durante la pandemia, y subrayó que este nivel asistencial y, sobre todo, la enfermería «salen muy reforzadas» de esta crisis, porque «hemos visto su importancia». «Esto ha supuesto mayor inversión y nuestra idea es reforzarla más todavía no solo a nivel de continente, sino también de contenido, a nivel de personal».

