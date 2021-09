Dos días antes de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, celebre su ronda de consultas con todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, el PSOE y Vox agarran metafóricamente al Partido Popular y tiran cada uno de un brazo, proponiendo unos acuerdos para salvar las cuentas del 2022 que parecen muy lejos de poderse concretar. Mientras llega la cita de mañana viernes, no hay jornada sin declaraciones por los pasillos de las Cinco Llagas. Y ayer, respondiendo a las alianzas iniciales, se aprobó la Cuenta General de la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio del 2019 con los votos de PP, Cs y Vox, mientras que PSOE, Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía la rechazaron.

El intercambio lo abrió en rueda de prensa el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que mostró su disposición a apoyar el Presupuesto para 2022 si se recogen sus demandas y los asuntos pendientes de cumplir de acuerdos anteriores, al tiempo que advertía de que el Gobierno de Juanma Moreno está poniendo «en riesgo el cambio» por sus «buenas relaciones» con el PSOE-A, con un «blanqueamiento» de ese partido. Gavira expresó voluntad de escuchar a Moreno, y si el proyecto «recoge nuestras reivindicaciones y los puntos pendientes de cumplimiento, será de nuestro agrado», aunque las relaciones no estén en buen momento y sean «prácticamente nulas».

Al rato, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, volvió a mostrar la disposición de su partido a negociar el proyecto de Presupuestos para 2022, aunque dijo que para llegar a un acuerdo es «clave» que el Gobierno andaluz no siga negociando con la extrema derecha, en referencia a Vox.

Después de que el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, reclamara a Espadas que asista a la reunión «libre de cargas» y prejuicios, el socialista aseguró que él tiene la mente «mucho más limpia» que Bendodo, y recordó que la cita con Moreno la pidió el y después se convocó a todos los grupos. Remató con que el PSOE no dará «un cheque en blanco».

Así las cosas, no sorprende la respuesta del portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, quien aseguró más tarde que el Gobierno de la Junta y su partido dialogan «siempre» y que tienen claro a qué se pueden comprometer. Nieto dijo que Andalucía cuenta ahora con un gobierno y un presidente «de diálogo», frente a las tres décadas de ejecutivos socialistas en las que se huía en este sentido. «Espadas es más de lo mismo, el PSOE de toda la vida. No solo no dialoga sino que dice a los demás con quién no pueden hablar», advirtió el portavoz popular, para destacar que Vox ha sido «tremendamente responsable» durante el tiempo que llevan en la actual legislatura. Saquen sus conclusiones.