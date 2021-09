El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, anunció ayer que si su partido recupera el gobierno en Andalucía convertirá en un "derecho" la primera oportunidad laboral de los jóvenes, mediante una "alianza" con las empresas. El dirigente socialista anunció este compromiso durante la presentación de la Ponencia Marco del XIV Congreso Regional del PSOE de Andalucía, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre, donde figura esta propuesta. Previamente, el coordinador de la ponencia-marco, Felipe Sicilia, ha explicado que el "nuevo" PSOE de Andalucía se define como el "partido verde" de Andalucía por el ecologismo y el andalucismo.

Sobre la propuesta dirigida a los jóvenes, que formará parte del programa electoral, Espadas dijo que es "un cambio radical" y argumentó que los jóvenes "no pueden seguir teniendo que irse fuera de Andalucía por obligación". Avanzó que consistiría en "una auténtica alianza pilotada desde la Junta de Andalucía con el tejido empresarial", es decir, que no consiste en crear una "ventanilla" desde la Junta, aunque "por supuesto, tendríamos que poner recursos".

Se trata de "convertir en un derecho la primera oportunidad laboral de los jóvenes", insistió, tras lo que defendió que esta propuesta "pilotada por la Junta" debe ser el "motor" del proyecto socialista en Andalucía. Apostó además por "cambiar de raíz" la Formación Profesional y ampliar el catálogo de titulaciones, ya que "es el elemento clave para conseguir éxito en los niveles de empleabilidad".

Gestión y municipalismo

Para Espadas, ha llegado el momento de los "gestores" frente a un Partido Popular que "está siendo incapaz de gestionar los recursos" y, en particular, los fondos europeos. "Andalucía no puede perder ese tren, el momento de los gestores es ya, pero el PP está siendo incapaz de gestionar este proceso por su irresponsabilidad; hay un auténtico vacío, un silencio, nada de trabajo, no hay proyectos", lamentó, y añadió que es ahí donde "tenemos que dar nosotros un nueva muestra de capacidad".

"Nosotros vamos a demostrar cómo hacer de Andalucía un gobierno cooperativo, de equipo", lo que implica "entender que España la componen el Estado, las autonomías y las corporaciones locales". En este punto, volvió a defender el papel del municipalismo y ha apostado por "redefinirlo" y avanzar hacia una segunda descentralización, para lo que ha considerado imprescindible hablar de financiación local, no sólo de financiación autonómica. "Hay que vincular la financiación de los ayuntamientos a los recursos propios, pero también a los que vienen a Andalucía desde el Estado; es un cambio de paradigma", remachó.

Sanidad y educación

Otras de las dos grandes apuestas del PSOE-A serán la sanidad y la educación: "la salud pública se resiente en Andalucía, eso nos tiene que doler porque nosotros habíamos convertido la salud en la joya de la corona", señaló.

En su opinión, preservar la salud pública "no va solo de que el Estado transfiera recursos extraordinarios, sino de cómo se gestiona; no vamos a aceptar que la gente siga sin ver a su médico, que siga sin haber una sanidad presencial, que se estén cargando elementos básicos y, encima con inventos".

Respecto a la Educación, dijo que es "el momento de la ratio" y ha clamado: "ni un profesor menos".

Espadas, que escogió para este acto la antigua estación de Plaza de Armas de Sevilla como símbolo del nuevo proyecto del PSOE andaluz que pretende "coger el tren del futuro", se congratuló de que el proceso impulsado tras las primarias que le dieron la victoria haya tenido ya un "primer resultado" con la presentación de la ponencia marco del congreso.